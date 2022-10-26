Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Асет Турысов ответил на вопрос о качестве интернета в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты поинтересовались у вице-министра, когда будет решена проблема с качеством интернета в стране.

"По данному вопросу Минцифры проводит соответствующую работу в плане того, что усиливается ответственность самих операторов связи. Уже, насколько я знаю, порядка 271 миллиона штрафов уплачено. В соответствующее законодательство внесли изменения. Утверждены параметры качества связи. Если у вас завтра возникает проблема, вы можете подать обращение через систему eOtinish в Комитет связи при нашем министерстве. Наш территориальный спец выедет, проверит. Если же будут нарушения по вопросам качества, то соответствующий штраф будет выписан", - ответил Турысов.



По его словам, подавая жалобу на качество интернета, "гражданин помогает выявить нарушение параметров качества" в том или ином районе. "Гражданин сам видит качество. Понятно, что мы сами превентивно проверяем, утверждаем параметры. Но, естественно, мы не сможем в каждом уголке города или района увидеть. Поэтому гражданин в этом отношении нам способствует, помогает. В плане того, что выявляет. Понятно, что превентивную работу мы сами проводим, с операторами связи. Сами выезжаем, наш министр выезжает, вице-министры выезжают, проверяют на местах", - добавил вице-министр.

Для более высокого качества интернета в стране необходимо устанавливать дополнительные вышки, отметил Турысов. Однако большинство жителей по-прежнему опасаются и отказываются их устанавливать.

"По техническим характеристикам надо смотреть на каждый участок отдельно. В этом отношении мы с акиматом работаем, чтобы шли нам навстречу. Но, к сожалению, не все жильцы согласны устанавливать те или иные вышки. Поэтому здесь, думаю, инициативная группа депутатов, надеемся, совместно с нами поработает. Я думаю, в ходе рабочей группы с участием депутатов Мажилиса разные версии обсуждаются. Насколько я знаю, это тоже одна из версий - возможность установки без согласия (жителей). Все вопросы в этих рабочих группах будут рассмотрены, и будет принято решение", - резюмировал Асет Турысов.