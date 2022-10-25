День Республики, спустя 13 лет, вновь отпраздновали в Костанае. Сегодня, 25 октября, мероприятия начались с автопробега по улицам областного центра. Пара десятков автомобилей отправной точкой выбрали парковку перед ТЦ «Астыкжан». За час до автопробега большинство участников уже были на месте, а из окон автомобилей развевались флаги Казахстана. Изначально планировалось, что участниками автопробега станут 31 машина, чтобы каждая из них символизировала год независимости нашей страны. Но плану не суждено было сбыться и в итоге по центральным улицам города проехали только 22 автомобиля.

Основу колонны составили участники двух сообществ любителей авто - «Боевая классика» и «Volkswagen.club.kst».

- В нашем сообществе люди, которые владеют классикой советского автопрома - от Семерки до Копейки, - рассказал «НГ» администратор сообщества «Боевая классика» Олег ДРОБЫШЕВ. - Флаги нам любезно предоставил городской акимат. Идея автопробега в том, чтобы показать патриотизм, что мы верны своей стране. На фоне того, как качается наша планета, у нас все спокойно. Инициатива автопробега нам не принадлежит, мы ее только доработали немного. Например, мы придумывали как украсить машины.

Влад КСЁНЗ приехал на автопробег на своем ВАЗ 21063 из Рудного. Машина 1993 года сборки, на пассажирском сиденье - казахстанский флаг.

- Это моя первая машина, я купил ее в 2018 году, - говорит Влад. - Об акции я узнал от ребят из нашего сообщества. Я решил их поддержать. Проверил, чтобы с печкой проблем не было и поехал.

- Меня пригласила подруга из клуба «Volkswagen.club.kst», - добавила Марина ГЕНИНГ. - Для меня это первый автопробег. Готовилась я очень тщательно. Было волнительно, на нервах помыла машину. Но мне интересно. Отдыхаем и празднуем. Сегодня у брата день рождения, так что в нашей семье этот день двойной праздник.

За пару минут до старта перед участниками автопробега выступили полицейские. Они коротко объяснили, что нарушать правила дорожного движения по прежнему нельзя, ехать машины должны только по правой полосе. Безопасность маршрута обеспечивали регулировщики, которые организовали для колонны зеленый коридор.

Колонна машин проехала по пр. Абая, возле Макдональдса повернула на ул. Тауелсиздик, а после свернула на ул. Баймагамбетова. Зрителями этой акции в основном стали случайные прохожие и пассажиры автобусов. Некоторые приветствовали колонну, махая руками, но большинство просто снимало на телефон. На улице было немноголюдно, поэтому особого ажиотажа автопробег не вызвал. Финишировали автолюбители на парковке напротив Казахско-французского центра.

- Я участвую в автопробегах с 2014 года, когда только появилась первая машина, - рассказал «НГ» Евгений МАРЧЕНКО. - Автопробег ко Дню Республики на мой взгляд получился красивым - машины разных цветов и флагов много дали. Обычно зрителей на тротуарах больше собирается. Наверное, из-за погоды в этот раз было меньше людей. А так, люди радуются, смотрели на нас с улыбкой, а некоторые даже приветствовали, став по стойке смирно.

Участники автопробега достали из машин флаги и вместе прошли к памятнику Байтурсынову. Как отмечали организаторы, общая фотография с просветителем будет символичной, поскольку он «стоял у истоков казахской государственности».

Часть автомобилей после поездки по центральным улицам города переехали на площадь перед областным акиматом. Здесь власти организовали две выставки - одна состояла из ретро-автомобилей, другая из машин и сельхозтехники, которые производят костанайские предприятия.

Рядом установили палатку с раритетными чемоданами, патефонами 1948 и 1968 года сборки, а также советскими значками. Вся эта коллекция мини-выставки была собрана из частных коллекций костанайцев.

Между выставками натянули большой флаг Казахстана. Его изготовили и принесли на площадь сотрудники костанайских автопроизводителей.

- Это Агромашхолдинг, Костанайский тракторный завод и ТОО «Allur» объединили усилия и ко Дню Республики продолжили акцию, которую поддержал президент Токаев, - рассказал руководитель отдела маркетинга АО «Агромашхолдинг» Батыр ОСПАНОВ. - Мы решили с нашими сотрудниками изготовить флаг, он получился большой — 10 на 5 метров. И показать тем самым свой патриотизм. Мы его развернули сначала, чтобы снять ролик. С помощью дрона сняли красивый кадр, позже опубликуем видео.

Под флагом понравилось бегать детям. Его сотрудники костанайских фирм не собирали пока по площади не прошел аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Хотели поддержать президента и провести флешмоб с флагом, - обратился к акиму Оспанов.

- Ну, правильно, молодцы, вы же флагман Костанайской области, и в Казахстане в целом, - отреагировал Жундубаев.

Жундубаев осмотрел тракторы и легковые машины от Агромашхолдинг. Посидел за рулем Kia Sportage, которую костанайский завод продает за 12 890 000 тенге. Поинтересовался почему костанайские подрядчики интересуются костанайскими тракторами, но ограничиваются только запросом ценовых предложений.

Особенно Жундубаева заинтересовала на выставке ретро-машина белый Москвич-2140. Аким рассказал, что ездил в юношестве на таком на пары в университете.

В сити-центре тоже было немноголюдно. Праздничная торговля состояла из четырех палаток с быстро остывающей на холоде выпечкой. На сцене шел концерт, организованный артистами из ДК «Мирас». Люди слушали песни, некоторые даже пританцовывали. Но в основном среди зрителей были пенсионеры и люди старшего возраста, которые случайно проходили мимо.

Фото Ксении РЕБИК