Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
24 октября 2022, 14:12 | Общество
В этом городе на юге Костанайской области появилась знаковая достопримечательность – монумент центра Казахстана. Монумент установлен на площади между ТРЦ «Аркалык» и «Балажан», сообщает Arkalyk.news.
А все потому, что Аркалык – является географическим центром Республики. Самый большой по площади город, располагающийся в самом центре страны.
По официальным данным его площадь достигает 15,5 тысяч квадратных километров - это площадь со всеми сельскими населенными пунктами, подчиняющимися городскому акимату. Подобная площадь способна вместить 22 Алматы или 21 Астану.
Теперь каждый казахстанец может дотронуться до него рукой и сделать фотографию на память.
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