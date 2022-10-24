В этом городе на юге Костанайской области появилась знаковая достопримечательность – монумент центра Казахстана. Монумент установлен на площади между ТРЦ «Аркалык» и «Балажан», сообщает Arkalyk.news.

А все потому, что Аркалык – является географическим центром Республики. Самый большой по площади город, располагающийся в самом центре страны.

По официальным данным его площадь достигает 15,5 тысяч квадратных километров - это площадь со всеми сельскими населенными пунктами, подчиняющимися городскому акимату. Подобная площадь способна вместить 22 Алматы или 21 Астану.

Теперь каждый казахстанец может дотронуться до него рукой и сделать фотографию на память.