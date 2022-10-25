Непонятно, а была ли собственно авария или это был пятиминутный выезд на убийство дерева?

На днях для меня и некоторых жителей нашего дома был печальный день. У нас под окнами убили… дерево. Не просто дерево, которое вот уже почти 40 лет жило рядом, а друга, который рос вместе с нами.

Осенью боярышник особенно красиво расцвечивал серые стены дома

Это был боярышник, по которому мы еще пацанами лазили за ягодой. Он был даже без колючек и так уютно нависал над лавочкой, что порой защищал от несильного дождя, в зной притенял от солнца, яркой разноцветной листвой радовал глаз осенью и был кормом для птиц. В этом году на нем как никогда завязалось очень много ягод. В последний раз. Ветки, склонившиеся под тяжестью алых гроздей, даже пришлось немного подрезать. Да и все эти годы мы за ним ухаживали, поливали вместе с клумбами, отпиливали, сломанные будкой очередной машины доставки, ветки. А на Новый год его тоже украшали разноцветными гирляндами. Выходишь из подъезда, а над головой яркие огоньки, словно звездное небо.

И даже зимой, укутанный снегом он был красивым

Теперь его нет, остался невысокий пень, фотографии и воспоминания. Интересно, найдется ли место таким воспоминаниям о дереве-друге в мозгу тех работников ГКП «Костанай-Су», которые в машине аварийной службы мчались через двор, якобы на аварию?

Не украсить его гирляндами на Новый год было не возможно

«Сегодня наше дерево боярышника убила машина аварийная. Бедное, оно так трещало» Такое сообщение я получил по WhatsApp от соседки, которая была свидетелем происшествия. Дерево сгубил пресловутый «авось», вездесущая безалаберность и чувство безнаказанности работников коммунального предприятия.

Полакомиться ягодами боярышника прилетали даже снегири

Следуя по вызову к месту предполагаемой аварии, водитель почему-то выбрал путь через наш двор, хотя и авария была-то совсем в другом месте, и согласно ПДД (раздел 17 п.2) в жилой зоне запрещается сквозное движение транспортных средств. Отчетливо видя препятствие в виде припаркованной на краю дороги машины, которая не позволит проехать крупногабаритной «будке», водитель решил ехать не смотря ни на что. Заскочил на бордюр, чуть не снеся забор палисадника. Ветки уперлись в будку.

Такие осенние краски в свое окно жители уже не увидят

– Остановился, - подумала соседка, - наверное будет сдавать назад.

Но, нет. Только вперед!

Посидеть на уютной лавочке в тени дерева любили и пожилые и дети

Скрежет и ужасный треск. Ствол, развернувшегося на 90 градусов дерева не выдерживает и лопается практически до земли. Теперь расщепленное дерево под тяжестью листвы, ягод или снега при сильном ветре может нести угрозу и людям, и проезжающим машинам.

Водитель этой машины наверное решил, что можно ездить не смотря ни на что

Посовещавшись со специалистом-агрономом приняли решение, что его все же придется спилить. Работники ПКСК справились быстро, оставив ягодно-кровавый след на асфальте.

Ствол дерева под напором «будки» раскололся напополам

Оставлять это просто так мы не намерены. Дважды звонили в контору коммунальщиков. Дважды их сотрудники приезжали и фиксировали на фото. И.о. главного инженера, Куйкабаев С.Т. выслушал и обещал разобраться. Следом, по телефону, представитель «Костанай-Су» сожалел о произошедшем, оправдывался, что им можно ездить где угодно. Но не такой же ценой! И еще он просил не писать в СМИ и не придавать огласке этот факт.

Травмированное дерево пришлось спилить, чтобы не повторилась трагедия

О возмещении ущерба настоял уже я. Мы согласны получить от предприятия взамен нашего взрослого боярышника саженец дерева благородной породы, например, ели и высадить его рядом. Чтобы из такой некрасивой ситуации виновники гибели дерева вышли тоже благородно. Сотрудник «Костанай-Су» сказал, что до руководства нашу просьбу донес и через пару дней сообщит решение. Ответа не последовало. Коммунальщики, наверное, ждут снега, который скроет напоминания об этом происшествии, мороза, чтобы земля промерзла и нельзя было высадить новое дерево.

Все, что осталось от нашего дерева

А «аварийка», простояв некоторое время за двором, отправилась дальше. И непонятно, а была ли собственно авария или это был пятиминутный выезд на убийство дерева?

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