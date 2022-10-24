В Казахстане государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений на уровне инфляции. То есть вкладчики в теории не должны терять покупательскую способность накапливаемых тенге. Но не всё так просто.

— Если ЕНПФ не выполняет [обязательства], то государство человеку возмещает с бюджета. Но эта сумма, наверное, будет достаточно крупной, и бюджет непонятно, как будет это исполнять. Скорее всего, из Нацфонда эти деньги опять пойдут. А с учетом того, что мы недавно возместили по депозитам ставку — тем, кто держал в тенге год, тем возместили ставку где-то на 350 миллиардов, — ситуация сложная. Как бы бюджет не порвался от этого, — говорит экономист Эльдар Шамсутдинов.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, разъясняя эту меру, подчеркивает, что «Казахстан остается практически единственной страной в мире, где есть гарантия по сохранности пенсионных накоплений». Каждому вышедшему на пенсию человеку государство при расчете обязано доначислять деньги, которые он потерял из-за инфляции. Расчет производится по специальной формуле.

Но вопрос в том, как именно считать инфляцию. К примеру, еще в 2013 году, при введении этой системы у экономиста Петра Своика возникали вопросы. Тогда эксперт, процитировав слова председателя Нацбанка Григория Марченко, который сказал, что «за 14 лет [существования] ГНПФ накопленная инфляция — 218 процентов, накопленная доходность — 341 процент, то есть более чем в 1,5 раза больше», заявил, что в реальности уровень накопленной инфляции — около тысячи процентов.

Экономист Эльдар Шамсутдинов тоже не исключает «рисованные» показатели. Например, в 2018 году инфляция составила 5,3 процента, а на деле она могла составить не менее 10 процентов. В теории государство может подгонять цифры под желаемые результаты.

— Я бы сказал, что это достаточно манипулятивный инструмент в зависимости от того, что оценивать. У нас 518 товаров и услуг, и, допустим, в этом году, вот буквально пару месяцев, назад выстрелила аренда, а аренда у нас самый высокий удельный вес в корзине занимает — 2,5 процента. То есть у них есть различные заменяемые продукты. Есть яблоки и груши, допустим. Если яблоки подорожали на 10 процентов, а груши на 4 процента, то в качестве заменяемого продукта, избежавшего сезонности и каких-то шоков, они берут грушу в расчет. Есть такие допуски, — говорит Эльдар Шамсутдинов.

«ПРОБЛЕМА ЕНПФ — ЭТО ПРОБЛЕМА САМОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЕНПФ»

Вторая проблема заключается в том, что казахстанское правительство использует пенсионные накопления казахстанцев для покрытия дефицита бюджета, а затем те же деньги государство выплачивает вкладчикам, чтобы покрыть инфляционные потери. То есть как будто государство вам возмещает потери из бюджета, но в конечном счете это ваши же деньги, но минус реальная инфляция.

Всемирный банк в 2019 году обращал внимание на практику, когда правительства берут деньги из пенсионных фондов для решения экономических проблем — после пандемии COVID-19 многие страны использовали пенсионные накопления граждан. Организация между тем подчеркнула, что правительства, использующие деньги для урегулирования чрезвычайных ситуаций, с меньшей вероятностью нанесут ущерб благосостоянию граждан, чем правительства, использующие пенсионные деньги для постоянного финансирования текущего бюджетного дефицита.

Видя эту схему, эксперты, а порой и депутаты призывают убрать из этой схемы регулятора — ЕНПФ, который «даже не управляет инвестиционным портфелем вкладчиков».

— У нас до сих пор ЕНПФ более 40 процентов инвестирует в инструменты ГЦБ (государственные ценные бумаги), и получается, что за счет пенсионных денег мы финансируем скрытый дефицит бюджета. Доходность у ГЦБ хорошая, но, опять же, какой смысл в этой операции? С одного государственного кармана перекладывать в другой, показывать доходность. Плюс Нацбанк в рамках своей программы по борьбе с инфляцией начинает повышать базовую ставку, завышает стоимость денег, государство занимает дороже, и в итоге получается, что, несмотря на все эти пертурбации, в итоге мы, как налогоплательщики, снова тратим больше денег просто на обслуживание долга. При этом наши доходы, опять же, обесцениваются. Поэтому проблема ЕНПФ — это проблема в первую очередь системы, даже не сколько инвестирования, а самого существования ЕНПФ, — подчеркивает Эльдар Шамсутдинов. — Сейчас сам пенсионный фонд превратился в какую-то непонятную структуру, которая ничем не управляет, весь портфель всё равно под управлением Нацбанка, часть отдали в частные компании, а сам ЕНПФ выполняет какую-то коммуникационную функцию замещения egov’a.

ВКЛАДЧИКИ В ДЕНЬГАХ ТЕРЯЮТ, А УПРАВЛЯЮЩИЕ — НЕТ

ЕНПФ периодически отчитывается, что сокращают административные расходы, мол, берегут деньги вкладчиков. В 2020 году, несмотря на то что фонд даже не управляет инвестиционным портфелем (это делает Нацбанк и ряд управляющих компаний, взимающих свою комиссию), административные расходы фонда были намного выше нынешних.

За семь месяцев 2022 года пенсионный фонд получил вознаграждений на сумму 7,8 миллиарда тенге, а за аналогичный период 2020 года — 22,3 миллиарда тенге. Снизилась и сумма вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем с 3,3 миллиарда до 10 миллионов тенге. В общем, прибыль снизилась с 16,5 до 7,1 миллиарда тенге. Правда, практически все 7 миллиардов ЕНПФ забрал из пенсионных активов казахстанцев.

Ряд экспертов и депутатов считают меры по снижению административных затрат и суммы вознаграждений недостаточными. Депутат Жамалов назвал ЕНПФ «закрытой и непрозрачной организацией», где «небольшая кучка финансистов распоряжается народными деньгами как собственным карманом».

«Можно твердо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44 процента активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счет бюджета. По факту получается, что они залезли на шею бюджета и свесили ноги, так как доходности по другим инструментам фактически нет», — написал депутат в запросе.

В самом ЕНПФ низкую доходность объясняют «геополитической ситуацией».

«…Выросла волатильность на мировых финансовых, товарных рынках, что повлияло как на рост инфляции, так и на показатели доходности пенсионных активов. Таким образом, доходность пенсионных активов меняется из-за рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, которая с начала года складывалась как положительной, так и отрицательной в разные периоды», — сообщали в пресс-службе.

СРЕДИ УПРАВЛЯЮЩИХ ДЕНЬГАМИ ВКЛАДЧИКОВ — ФОНД НАЗАРБАЕВА

Портфель пенсионных активов, находящихся под управлением ЕНПФ, на 44 процента состоит из государственных ценных бумаг (ГЦБ), на 12,2 процента — из облигаций казахстанских квазигосударственных компаний (по большей части облигаций холдинга «Байтерек» и Народного банка) и на 7,8 процента из ГЦБ развитых стран (большая часть из них — ГЦБ правительства США).

Самый большой прирост — 62 процента — за девять месяцев показали корпоративные облигации иностранных организаций, однако их доля в портфеле слишком мала (0,05 процента), чтобы сильно влиять на общую картину, и ГЦБ казахстанского правительства — 22 процента, однако, как отмечалось выше, эксперты не считают это показателем успешной инвестполитики.

Больше всего просели ГЦБ иностранных государств — на 83,5 процента, денежные средства на инвестиционных счетах — на 98,7 процента, и депозиты НБРК (доля в портфеле — 0,22 процента, это 31,2 миллиарда тенге) — на 75,4 процента.

Управляющих компаний деньгами вкладчиков, помимо Нацбанка, четыре. Это АО «Halyk Global Markets», АО «Jusan Invest», АО «BCC Invest» и АО «Сентрас Секьюритиз». Каждая из этих компаний получает свое комиссионное вознаграждение. Самый высокий процент берет Сентрас Секьюритиз (7,5), а самый низкий – Halyk Global Markets (3,5). На долю управляющих компаний приходится 0,06 процента всех вкладов в ЕНПФ — это 9,13 миллиарда тенге.

Halyk Global Markets находится под управлением Народного банка, BCC Invest принадлежит Банк ЦентрКредиту, главным акционером АО «Сентрас Секьюритиз» является ТОО «Сентрас Инвест», которое, в свою очередь, принадлежит председателю совета директоров Forte Bank Ельдару Абдразакову и его родственнице, а Jusan Invest — под управлением АО «First Heartland Jusan Invest».

По данным аудиторской отчетности, контролирующей стороной First Heartland Jusan Invest является зарегистрированная в США компания NU Generation Foundation Inc. — некоммерческая организация, созданная для обеспечения финансирования деятельности автономных организаций образования «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Прежде название компании всплывало в расследовании газеты Telegraph и бюро журналистских расследований TBIJ о бизнес-империи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Тогда журналисты обратили внимание, что президентом NU Generation Foundation является бывший министр образования Аслан Саринжипов. Он также, до того как его исключили из состава в июне 2022 года, был членом совета директоров First Heartland Securities. Вместо него в совет директоров вошел ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу. Отметим, что до прихода на пост ректора университета Шигео Катсу занимал пост вице-президента Всемирного банка.

ПРОГНОЗ НАЦБАНКА И «ПОРУЧЕНИЯ» ТОКАЕВА

Отвечая на запрос депутат мажилиса, глава Нацбанка Галымжан Пирматов дал совет, как правильно надо понимать цифры. По его убеждению, «надо смотреть на доходность не за короткий период, а за последние 5 лет» — за это время доходность, которую составляет управляемое им ведомство, составила 56,8 процента при накопленной инфляции 51,4 процента.

Пирматов заявил, что фонд не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям, сократил траты на персонал, аренду помещений, почтовые услуги и услуги по оповещению вкладчиков. На этом ЕНПФ, по его словам, сэкономил 659 миллионов тенге.

Но какие бы усилия по экономии средств ни предпринимал ЕНПФ вместе с Нацбанком, догнать инфляцию становится всё сложнее и сложнее. По итогам сентября годовая инфляция в стране достигла уже 17,7 процента — это, опять же, официально. Высокую инфляцию прокомментировал и президент Касым-Жомарт Токаев, в очередной раз «поручив» расследовать и разобраться.

«Этот принципиальный вопрос будет на моем личном контроле», — сказал президент.

А Нацбанк спрогнозировал: к концу 2022 года инфляция превысит августовский прогноз с учетом «внешних шоков сентября».