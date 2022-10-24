После трудной домашней победы над лидером чемпионата «Актобе» свой очередной матч чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Туркестане против занимавшего предпоследнюю строчку в турнирной таблице «Мактаарала».

Владислав Васильев забивает гол престижа / Скриншот трансляции

Матчи 24-го тура по решению Профессиональной футбольной лиги Казахстана начинались с минуты молчания в память о скончавшемся накануне на 71-м году жизни ветеране казахстанского футбола Султане Абенове. Воспитанник кызылординской школы футбола Абенов наиболее ярко проявил себя в составе «Автомобилиста», дебютировав за команду мастеров в 17 лет. В составе кызылординского клуба Султан Мурашевич провел свыше 100 матчей в чемпионате СССР, в которых отметился 33 голами. Также выступал он и за «Кайрат».

На матч с «Мактааралом» на поле стадиона «Туркестан-Арена» в стартовом составе «Тобола» вышли российский голкипер Тимур Акмурзин, защитники северомакедонец Алекса Аманович, черногорец Жарко Томашевич, Сергей Малый и Жаслан Жумашев, полузащитники Самат Жарынбетов, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков (капитан команды), а также нападающие ивуариец Серж Дебле, Айбар Жаксылыков и серб Зоран Тошич.

Не знающий поражений (три победы и две ничьи) в пяти предыдущих турах «Мактаарал» уже в самом начале встречи был вынужден произвести замену после того, как столкнувшийся в центральном круге с Амановичем французский полузащитник Биллал Себаихи не смог продолжить игру. Вышедший вместо него Жан Али Пайруз активно подключался к атакам своей команды, исполнял стандарты, а в середине тайма сделал хорошую передачу в пределах штрафной площади, после которой состоялся практически первый опасный удар по воротам. Мейрамбек Серикбай пробил с подступов к вратарской площадки с разворота из-под ноги Томашевича в правый нижний угол ворот, но Акмурзин в падении поймал мяч. Минуты через две Серикбай вновь завершал атаку хозяев, но на этот раз пробил от линии штрафной площади выше ворот. У «Тобола» же до первого удара по воротам дело дошло только на исходе получаса игры, но Тошич после передачи Дебле пробил из района 11-метровой отметки выше ворот. Да к тому же боковой арбитр зафиксировал в этом моменте положение «вне игры» у ивуарийца. А вскоре гости заработали и первый угловой удар, но обострения у ворот «Мактаарала» его розыгрыш не принес.

На 39-й минуте хорошую атаку по правому краю провели хозяева, и бразильский полузащитник Алекс Бруно сделал опасную передачу низом в направлении дальней штанги. Попытавшийся прервать этот прострел Акмурзин в падении не дотянулся до мяча, а набегавшему Пайрузу помешал пробить Жумашев, после чего оба влетели в сетку ворот вместо мяча. Атака «Мактаарала» продолжилась на левом фланге, и вскоре по воротам пробил легионер из Кот-д’Ивуара Секу Думбия, однако мяч после его удара попал в голову стоявшего на линии штрафной площади Бруно. Попытку «Тобола» организовать контратаку игроки атакентского клуба быстро прервали и на 41-й минуте открыли счет. Рамазан Каримов после прохода по правому флангу от угла штрафной площади сделал передачу низом в центр. Жумашев попытался остановить мяч, но отпустил его далеко от себя, и тут же находившийся рядом Пайруз сделал передачу стоявшему левее Алексею Носко, который вошел в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Мяч попал в ногу Малому, а затем от газона влетел в сетку ворот над руками Акмурзина, среагировавшего на удар белорусского полузащитника хозяев. И тут же в составе «Тобола» вместо получившего чуть ранее травму Жарынбетова на поле вышел Роман Асранкулов.

Вдохновленные хозяева провели последние минуты тайма в атаках, заработав два подряд угловых удара. Их розыгрыши угрозы не представляли, но игрокам костанайского клуба на удивление не получалось завладеть мячом. А в самом начале компенсированного к первому тайму времени капитан «Мактаарала» белорусский защитник Руслан Юденков, находившийся без опеки на левом краю штрафной площади, получив передачу почти от лицевой линии, обводящим ударом послал мяч к дальней штанге, и Каримов, опередив Жумашева, без помех буквально занес его в сетку ворот.

На второй тайм вместо Жумашева в составе «Тобола» вышел Владислав Васильев, а еще через десять минут наставник костанайцев сербский специалист Милан Миланович освежил линию атаки, выпустив вместо Жаксылыкова узбекистанского нападающего Игоря Сергеева. На 57-й минуте «Тобол» заработал опасный штрафной удар по центру в 25-ти метрах от ворот за снос Тошича, но Тагыберген пробил рядом с правой стойкой. А на исходе часа игры «Мактаарал» организовал выпад по левому флангу, который попытался завершить ворвавшийся в штрафную площадь Бруно, но Акмурзин броском в ноги ликвидировал опасность. На 66-й минуте опасной получилась атака хозяев уже по правому флангу, которую завершил ударом из пределов штрафной площади в дальний угол еще один полузащитник из Кот-д’Ивуара вышедший на замену Яо Леонард Джаха, но Акмурзин в прыжке перевел мяч на угловой.

Тимур Акмурзин отражает пенальти / Скриншот трансляции

Не прошло и двух минут, как ивуарийский дуэт «Мактаарала» организовал очередной опасный момент у ворот гостей. Думбия выполнил навесную подачу в район 11-метровой отметки на Джаху, который попытался нанести завершающий удар головой, но Акмурзин выбил мяч. Однако арбитр встречи Артем Кучин из Караганды зафиксировал в этом эпизоде толчок в спину ивуарийца со стороны Амановича и назначил пенальти в ворота «Тобола». Но голкипер угадал направление удара в исполнении Каримова и выбил мяч из нижнего правого от себя угла.

Гости прибавили после этого в движении и стали больше контролировать мяч, а на 73-й минуте сумели сократить отставание. Васильев после паса из центра половины поля атакентцев Сергеева из пределов штрафной площади обводящим ударом справа послал мяч точно в дальнюю «девятку» без шансов для украинского голкипера хозяев Сергея Литовченко. Через четыре минуты возможность сравнять счет была у Асранкулова, который после паса Амановича слева от лицевой линии пробил с угла вратарской площадки головой, но голкипер в прыжке поймал мяч.

А на 88-й минуте «Тобол» остался в меньшинстве. За второе предупреждение с поля был удален Мужиков после того, как преследовавший его в середине поля гостей Бруно, не сумев отобрать мяч, оказался на газоне, «соприкоснувшись» с рукой находившегося к нему спиной капитана костанайцев. До финального свистка возник еще один опасный момент, и создали его хозяева. Уже в дополнительное время Джаха пробил по воротам почти от линии вратарской площадки, но Акмурзин поймал мяч после удара в упор.

После этого неожиданного поражения «Тоболу» необходимо побеждать в оставшихся двух матчах, чтобы сохранить место в призовой тройке. А впереди у него игры в гостях с «Таразом» 29 октября и с «Акжайыком» 6 ноября.