"Мактаарал" в матче 24-го тура чемпионата Казахстана превзошел на своем поле "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Владислав Васильев сократил отставание от "Мактаарала" во втором тайме / Кадр из видео

Матч прошедший на "Туркестан-Арене" порадовал результативностью и завершился со счетом 2:1. В первой половине встречи команда Константина Горовенко забила два мяча усилиями Алексея Носко и Рамазана Каримова.

После перерыва действующий чемпион страны отыграл один гол, отличился Владислав Васильев. Кроме того, красную карточку у костанайцев в конце игры заработал Серикжан Мужиков. Но избежать поражения "Тобол" не сумел и таким образом значительно ухудшил свои шансы на титул.

"Мактаарал" в свою очередь выбрался из зоны вылета, теперь у дебютанта КПЛ 27 очков. Ниже в турнирной таблице располагается "Туран" (25 очков) и "Акжайык" (24 очка).