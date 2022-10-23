Казахстанцы всё чаще жалуются, что при оплате товара на кассе с них требуют не ту сумму, которая указана на ценнике, передает Informburo.kz.

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В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции рассказали, что делать, если стоимость покупки на ценнике и на кассе не совпадает.

"Из-за колебаний курсов валют и нестабильной экономической ситуации стоимость товаров меняется так часто, что работники некоторых магазинов (или по своей забывчивости, или по злому умыслу) забывают менять ценники в торговом зале", – объяснили в комитете.

Несмотря на эти причины, в статье 24 закона "О защите прав потребителя" говорится, что "продавец обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта". Таким образом, потребитель вправе потребовать продать товар по ценнику, если ещё не совершил покупку, или же вернуть разницу, если обнаружил подмену уже после выдачи чека.

"В случае возникновения подобной ситуации рекомендуется фиксировать факт нарушения в книге отзывов и предложений, фотографировать ценник, сохранять кассовый чек, подтверждающий факт оплаты товара, а также составить в адрес продавца письменную претензию с требованием исполнения прав потребителя", – отмечают в департаменте по защите прав потребителей Карагандинской области.

Если продавец отказывается исполнять закон, необходимо обратиться с заявлением в территориальный департамент по защите прав потребителей. Многие магазины предпочитают не доводить дело до обращения граждан в уполномоченный орган и в конечном счёте идут навстречу покупателям.