Автобусные перевозки в Казахстане довольно популярны, но проблема с устаревшим автопарком год от года лишь усугубляется, передает Informburo.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По официальным данным, казахстанские автобусные парки за первые девять месяцев 2022 года перевезли 7 млн пассажиров. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Сейчас в стране зарегистрировано 82 960 автобусов, больше всего – в Алматы (10 449 автобуса), меньше всего – в Актюбинской области (2 265 машин на весь регион). При этом большинство из них – старые: согласно данным Казстата, 73% пассажирских автобусов эксплуатируются более 10 лет.

Число старых автобусов на дорогах Казахстана с каждым годом лишь увеличивается. В 2020 году Союз автотранспортников РК приводил данные, по которым на тот момент 68% автобусов эксплуатировались более 10 лет. За минувшие два года этот показатель вырос на 5%.