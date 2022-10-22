Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в сити-центре Костаная сегодня, 22 октября. В ней приняли участие товаропроизводители из 11-ти районов и двух городов - Рудного и Костаная.

Ярмарка открылась в 9.00, но люди начали собираться гораздо раньше. Традиционные очереди выстроились за яйцами. Их продавали по 380 тенге за десяток и примерно к 11.00 начали отпускать по 2 лотка (60 штук) в одни руки.

- Как по два? - возмущались в очереди. - Вы же с утра по 5-6 продавали. Как хотите, а 3 лотка я заберу!

Люди на ходу доставали деньги, считали сдачу, ругались.

- Просьба очередь не занимать! Осталось не больше 15 коробок яиц, отпускаем по 2 лотка в руки! - оповестил продавец яиц "Жас-Канат-2006".

- Голодный год! Дожили! - полушутя-полусерьёзно отреагировала одна из покупательниц.

Мясо тоже разбирали довольно быстро. Преобладала баранина, говядина, чуть меньше было конины и свинины. Баранину и говядину продавали по 2 200 тенге (передняя нога), 2 500 тенге (задняя нога) за килограмм. Но ближе к концу продажи сбавляли цену на 200-300 тенге за килограмм. Конину и шужук отдавали по 2 500-2 400 тенге за килограмм. Свинину по 1 700 тенге, сало - по 1 600 тенге, свиную голову - 500-800 тенге за килограмм.

Картофель стоил от 90 до 110 тенге, свекла, морковь, репчатый лук - от 100 до 130 тенге. Сахар стоил 460 тенге 1 кг, можно было купить 25-килограммовой мешок за 11 500 тенге, гречку мешком за 14 000 тенге. Ажиотажа на сахар и крупы не наблюдалось.

- Сахара на ярмарке была 1 тонн из стабфонда от ТОО "Костанайэкспорт", - сообщил "НГ" и.о. руководителя отдела сельского хозяйства акимата Костаная Асет АЛМУХАН. - Давки за ним не было, спокойно можно было купить, продавали с 8 утра до 12 дня. Рис, гречка, другие крупы тоже спокойно продавали. Подсолнечное масло, рафинированное, продавали по 750 тенге за 1 литр, но его быстро разобрали. В пятилитровых бутылках продавали дольше. Муку продавали по 6 000 тенге за 25-килограммовый мешок.

Несмотря на погоду, людей на ярмарке было довольно много. В больших количествах покупали в основном яйца, мясо, подсолнечное масло.

Можно было купить свежую брокколи, брюссельскую капусту и шпинат по 1 500 тенге за 1 кг, но пенсионеры утверждали, что на базарах все это дешевле.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ