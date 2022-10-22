Как сообщает служба IKomek, на ул. Алтынсарина в районе церкви произошла коммунальная авария. На время устранения ее последствий, несколько городских автобусов будут объезжать этот участок по ул. Баймагамбетова.

- С 22 октября и в последующие четыре дня маршруты №№2, 5, 11, 12, 13, 21, 25, 101, 103 частично изменят схему движения, - говорится в сообщении. - На перекрёстке улиц Назарбаева и Алтынсарина автобусы будут сворачивать на пр. Назарбаева, ехать до ул. Баймагамбетова, затем - на Лермонтова, а после возвращаться на ул. Алтынсарина.