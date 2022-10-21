Сегодня, 21 октября, завершился 2-дневный визит в регион министра здравоохранения РК Ажар ГИНИЯТ. В отчете главы ведомства перед населением немало говорилось о том, что в Казахстане предстоит ликвидировать дисбаланс в медицинском обслуживании между городом и деревней.

- В Костанайской области запланировано строительство 25 объектов первичной медико-санитарной помощи на селе, - сказала министр и перечислила все.

В Костанайском районе их десять: медучреждения появятся в Октябрьском, Айсары, Владимировке, Александровке, Московском, Надеждинке, Алтынсарино, Садовом, Алтындала, Майколь. В Аулиекольском районе — в Тимофеевке, Коктале, в Карабалыкском районе — в Тогузаке и Станционном, в Федоровском районе — в Воронежском и Кенерале, в Узункольском районе — в Ершовке и Новопокровке, в Камыстинском районе — в Бестобе и Арке, в Аркалыке — в Восточном и Фурманово, в районе Беимбета Майлина — в Новоильиновке, в Карасуском районе — в Койбагоре, в Лисаковске — в поселке Октябрьском. Но сроки строительства названы не были.

В рамках формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы дополнительно поддержаны средства на строительство поликлиники на 250 посещений в смену в городе Тобыл.

- Кроме того, по инициативе министерства в этом году были изменены несколько норм. Эти изменения способствуют улучшению качества и повышают доступность медпомощи, - сказала Ажар Гиният, - например, норма по обеспечению сельских населенных пунктов аптечными киосками. Учитывая, что в отдаленные поселки не едут частные поставщики, мы обязываем государственные районные больницы и поликлиники, чтобы они обеспечивали людей препаратами, которые не входят в перечень ГОМП. Также в этом году внесено изменение в государственный норматив сети. Для улучшения медицинского обслуживания сельского населения. Если в населенном пункте живет до 50 человек, там должен быть медработник без помещения, при 500 жителях можно разворачивать ФАП, раньше норматив был 800. Если 1500 человек, то открывается врачебная амбулатория. Если меньше, но имеется врач, вообще есть возможности, то по согласованию с местной властью можно открывать СВА (сельская врачебную амбулаторию).

Фото Ксении РЕБИК