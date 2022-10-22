Председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда Толеген Оспанкулов разъяснил некоторые подробности перехода на 4-дневную рабочую неделю в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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"На сегодняшний день в Трудовом кодексе действует норма, в соответствии с которой в Казахстане обязательна пятидневная или шестидневная рабочая неделя с 40 часами работы. Но при этом работодатель, сев за стол переговоров с работниками, может эту норму снизить. Сегодня это только на договорных началах", - объяснил Оспанкулов в ходе брифинга в СЦК.

Вопрос анонсированного ранее перехода на четырехдневную рабочую неделю действительно министерством рассматривается, отметил глава комитета.

"То есть в месяце четыре недели: первая неделя может быть четыре рабочих дня, вторая - пять, третья - шесть и четвертая - опять четыре дня. Есть такое понятие, как "учетный период", общее количество часов не должно быть выше этого учетного периода. А остальные моменты работодатель сможет решить с работником за столом переговоров", - рассказал он.