По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 октября, на большей части территории области ожидаются осадки, особенно сильные в центральной части и на западе. На севере области прогнозируются гололёд, туман и низовая метель. В воскресенье, 23 октября, на северо-востоке области ожидается снег, на северо-западе — туман и гололёд. В понедельник, 24 октября, осадков не будет.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в субботу ожидаются осадки, временами сильные. В воскресенье и понедельник будет облачно, без осадков.

- В субботу, ночью и днем будет одинаковая температура: 0...+5, на юге области +9 °С,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - В воскресенье ночью термометры покажут 0...-5, на западе области -8 °С. Днём температура воздуха достигнет положительных значений +2...+7 °С, на юге до +10 °С. В понедельник ночью ожидается такая же температура, как и в воскресенье - 0...-5, на западе области -8 °С. Днем столбики термометров вновь поднимутся выше нуля, до отметок +3...+8 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу ночью и днём +1...+3 °С. В воскресенье: ночью 0...+2 °С, днём +3...+5 °С. В понедельник: ночью 0...-2 °С, днём +3...+5 °С.

В субботу синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с на западе области. В дневное время отдельные порывы будут достигать скорости 20 м/с. В воскресенье северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, на севере и востоке ожидаются периодические усиления до 15-20 м/с, с отдельными порывами до 23 м/с. В понедельник ветер сохранит северо-западное направление, скорость его составит 9-14 м/с.