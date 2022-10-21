Экспозиция, размещённая в фойе областной бибилиотеки им.Л. Н. Толстого включает 26 живописных работ автора, написанных в разные годы.

В этом году это уже вторая персональная выставка Олега КУСКОВА, обе приурочены к 60-летнему юбилею художника. Выставки, проводящиеся в «толстовке», всегда носят камерный харакер, что связано с невозможностью разместить много работ на небольшой площади. Поэтому авторы стараются сделать их тематическими, ограничивая таким образом выбор картин каким-то одним жанром или техникой.

"Костанай. Сквер у гостиницы "Целинная", холст, масло, 2015 г. и "ул. Набережная. "Дворянское гнездо" 70-е годы", холст, масло, 2014 г.

"В Аманкарагайском лесу. Ранняя осень", холст, масло, 2021 г.





Уже по названию выставки: «Дорогами родного края», можно понять, что экспонироваться будут пейзажи. Это один из любимых жанров автора, который много пишет не только леса, поля, степи и прочие природные ландшафты, но и городские пейзажи. На его картинах давно знакомые улочки и дома обретают особое очарование, которым наделять реальность умеют только художники.

- У меня всегда такой принцип: я работаю не для критиков, я работаю для простого зрителя,- признался автор. - Что мне нравится, то, наверное и зрителю понравится. А красоту можно увидеть и в давно знакомых местах, мимо которых каждый день ходишь, не замечая ничего особенного. И тут, вдруг как-то иначе упал свет, затрепетала листва, и момент западает в душу. Это не значит, что я сразу бегу писать картину. Сначала обдумываю все минимум несколько дней, потом начинаю писать. Так рождаются пейзажи.

"Степь", холст, масло, 2022 г.

"Зимнем днем в бору", холст, масло, 2022 г.

Свидание с творчеством Кускова, это как беседа с давним другом за чашкой чая на уютной кухне: тепло, спокойно, по-родному. Не нужно лишних объяснений, потому что каждому всё понятно и близко.

- Часто о каком-то художнике восторженно говорят: какой он смелый, он делает такие авангардные вещи, он сделал то, чего не делают другие! Но иногда смелость художника — оставаться в той традиции, которая ему нравится,- сказал преподаватель изобразительного искусства Владимир БАРАБАНОВ. - Олег не считает себя профессиональным художником. Но на это я вот что хочу возразить. Как-то в беседе о профессионализме Георгий Михайлович Соков сказал: «Да, кто бы из нас где ни учился, все мы — самоучки!». И он не соврал. А Захарченков Александр Васильевич заметил: «Нас, художников, каждый год выпускают тысячи, а приходят в искусство единицы». И очень хорошо, что приходят и люди без академического художественного образования, хорошо, что Олег пришёл в искусство.

"Двор по ул. Тарана, д. 1", бумага, гуашь, 2012 г.

"Дом по ул. пушкина", холст, масло, 2008 г.

Пейзажи Олега Кускова будут украшать фойе бибилиотеки им. Л. Н. Толстого в течение месяца и посмотреть на них можно, не имея читательского билета.

"У фонтана", холст, масло, 2022 г.

Фото Ксении РЕБИК