Очередным соперником «Горняка» в чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги - Pro Hokei Ligasy стал действующий серебряный призер ХК «Арлан», принимавший рудненский клуб в Кокшетау на льду Дворца спорта «Бурабай».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Команды до первого очного двухматчевого противостояния сезона провели в рамках регулярного чемпионата по 12 встреч, после которых «Горняк» с 11 набранными очками располагался в турнирной таблице на 9-м месте, а «Арлан», набрав, как и еще три команды - «Кулагер», «Хумо» и «Актобе», 16 очков, занимал третью строчку. Команды в какой-то мере являются принципиальными соперниками после того, как в дебютном для кокшетауского клуба сезоне-2009/2010 именно «Горняк» выбил «Арлан» из борьбы за медали, не пустив его в плей-офф. А всего история встреч между «Арланом» и «Горняком» насчитывает 96 матчей, в которых 72 раза победу праздновали кокшетаусцы, в том числе 2 раза в овертайме и 3 раза по буллитам, и 24 раза побеждали рудничане.

Накануне этих встреч в составе «Горняка» прошли небольшие изменения. Клуб покинул нападающий Игорь Калинычев, сыгравший в текущем сезоне за рудничан 9 матчей в регулярном чемпионате, сделав при этом одну результативную передачу, и три матча в розыгрыше Кубка Казахстана, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Его место в команде занял воспитанник хоккейной школы Электростали Дмитрий Селютин, выступавший в прошлом сезоне в ХК «Лиепая», сыграв за латвийский клуб в 32 матчах, забросив в них 16 шайб и сделав 27 результативных передач.

Первый период матча прошел при заметном преимуществе хозяев льда, открывших счет на 5-й минуте при первом же удалении в составе «Горняка». После того, как на скамейку штрафников за подножку отправился Максим Кунишников, численный перевес реализовал Александр Меньщиков. Не прошло и минуты, как Вячеслав Колесников после сольного прохода по правому краю сумел удвоить преимущество кокшетауского клуба. А еще менее чем через две минуты отличился защитник «Арлана» Эдуард Михайлов, сделавший счет 3:0. До конца периода гостям удалось создать несколько опасных моментов у ворот Максима Грязнова, и почти догнать хозяев по количеству бросков по воротам - девять против десяти, но изменить счет не получилось.

Защитник «Горняка» Александр Нурек против нападающего «Арлана» Данилы Ларионовса / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Ближе к середине второго периода «Горняк» вновь остался в меньшинстве, но на этот раз отстоял свои ворота, а через полминуты при игре в полных составах сократил отставание. Сделал это на 29-й минуте Арслан Ямалов, со второй попытки переиграв голкипера «Арлана» после атаки, начатой в своей зоне защиты Денисом Гурьевым и продолженной Дмитрием Селютиным. Однако ровно через пять минут Колесников оформил дубль, сделав отрыв кокшетаусцев прежним. А случилось это после досадной ошибки нападающего «Горняка» Оскара Юлбарисова, неудачно выбросившего шайбу от своих ворот прямо на игрока соперника. Вторая же половина периода прошла без заброшенных шайб.

На второй минуте заключительного игрового отрезка «Горняк» получил хороший шанс сократить счет после того, как его соперник остался в меньшинстве. Но увлекшись атакой, рудничане упустили выпад в исполнении Дмитрия Преснова, убежавшего с шайбой от синей линии и легко переигравшего Никиту Акулинина, который после этого гола уступил место в воротах Илье Лигаю.

За три минуты до окончания матча Максим Кунишников сделал хороший пас Ивану Ширяеву, который вошел в зону кокшетаусцев вдоль правого борта и, упустив момент для броска, отдал передачу в центр на открывшегося там Данила Щекина, который забросил вторую шайбу в ворота «Арлана». Однако последнее слово в мачте осталось за хозяевами, которые буквально через 15 секунд перехватили шайбу в центре площадки и организовали выход сразу двоих своих игроков к воротам гостей. А открывший счет в матче Меньщиков поставил и точку в поединке, оформив таким образом дубль.

Сегодня состоится второй поединок. Начало встречи в 19:00.