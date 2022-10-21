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Змея в ванной напугала жительницу Костаная

21 октября 2022, 12:44 |  Происшествия

Перепугавшаяся женщина позвонила на пульт "102". Инцидент произошел вчера, 20 октября. На место происшествия прибыли участковый инспектор полиции Аскар ИМЕНТАЕВ и  его напарник Серик МАЛГАЖДАР.

 

- Получив заявку,  мы прибыли на адрес и действительно  обнаружили  змею,  длинной 20-25 сантиметров , - рассказал Аскар Иментаев. - Откуда она взялась  - мы сейчас выясняем, похоже, что она была чьим- то питомцем. В настоящее время мы ищем хозяина. На место прибыли также сотрудники МЧС.

Как оказалось, пойманная змея – это обыкновенный уж, из семейства ужеобразных.

Полицейские вывезли змею за город и выпустили. В октябре-ноябре ужи заползают в норы и щели в земле, где и зимуют.