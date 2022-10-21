Прокуратура Алматинской области провела проверку и выявила, что 305 казахстанских чиновников потратили в казино 507 миллионов тенге. Итоги проверки передали компетентным органам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Документ об итогах проверки в своем Telegram-канале опубликовал журналист Михаил Козачков. В пресс-службе прокуратуры Алматинской области подтвердили подлинность документа.

"Да, мы подтверждаем. Мы данную проверку провели и направили для принятия мер всем государственным органам из списка", - сообщили в прокуратуре.

В документе сообщается, что прокуроры проверили деятельность казино и залов игровых автоматов и установили 305 госслужащих из разных регионов, которые посещали эти заведения в период несения государственной службы. На азартные игры они потратили 507 миллионов тенге.

Среди выявленных госслужащих представители:

Министерства внутренних дел - 97;

Министерства обороны - 95;

Министерства финансов - 25;

Верховного суда - 7;

Агентства по финансовому мониторингу - 15;

Агентства по противодействию коррупции - 3;

акиматов - 36;

иных госорганов - 27.

"Несмотря на имеющиеся морально-этические нормы поведения, сотрудник акимата Астаны, чей годовой доход не превышает 10 миллионов тенге, 54 раза посещал казино Вellagio на общую сумму 53 миллиона тенге. (Позже в акимате Астаны рассказали корреспонденту Tengrinews.kz, что данное лицо более года не является сотрудником городской администрации. Со 2 августа 2021 года уволен с работы по собственному желанию).

Сотрудник Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области, чей годовой доход не превышает 7,9 миллиона тенге, два раза посещал зал игровых автоматов "Торнадо 777" на общую сумму 3,2 миллиона тенге.

Сотрудник Департамента казначейства по Алматинской области, чей годовой доход не превышает 3 миллионов тенге, посещал казино Astoria и "Макао" 25 раз на сумму 33 миллиона тенге.

Сотрудник Агентства по финансовому мониторингу, чей годовой доход не превышает 3 миллионов тенге, посещал казино Astoria три раза на сумму 25 миллионов тенге", - перечислили в прокуратуре области в качестве примера.

Прокуроры призвали проверить происхождение денежных средств, затраченных госслужащими на азартные игры.

"Изложенные обстоятельства свидетельствуют о сбое в системе мер противодействия коррупции указанных госорганов, осуществления на ненадлежащем уровне антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков", - заявили в прокуратуре.

Верховном суде прокомментировали документ прокуратуры Алматинской области.

"Касательно распространенного в соцсетях письма прокуратуры Алматинской области разъясняю следующее. Информация о посещении игорных заведений 7 представителями Верховного суда не соответствует действительности. Мы обратились в прокуратуру Алматинской области и попросили исправить эту ошибку. Еще раз хочу отметить, что ни судей Верховного суда, ни сотрудников аппарата Верховного суда в этом списке нет", - заверил заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Елдос Жумаксанов.

Он уточнил, что в судебной системе работают 2 286 судей и 6 015 госслужащих и рассказал, о ком шла речь в документе прокуратуры.

"Речь идет 3 судьях и 4 госслужащих регионов. По судьям. Один из них в 2020 году был уволен по отрицательным мотивам. Судебное жюри рекомендовало освободить и второго судью от занимаемой должности по другим основаниям. Третий судья в 2021 году по рекомендации Комиссии по качеству правосудия переведен из суда Алматы в районный суд сельской местности с наименьшей нагрузкой.

По настоящему факту материалы данного судьи будут переданы на рассмотрение Комиссии по судейской этике. Налицо, что судебная система избавляется от случайных и недостойных судей", - сообщил Жумаксанов.

Что касается госслужащих, он пояснил, что один сотрудник из судебной системы уволился по собственному желанию в 2021 году, а в отношении остальных начаты служебные расследования.