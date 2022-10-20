Очередная осенняя сельскохозяйственная ярмарка приурочена ко Дню Республики. Как и прежде, в ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители области.

Фото из архива "НГ"

Как и в прошлый раз ярмарка пройдет на площади Сити-центра. Дата - суббота, 22 октября. Начало в 9.00

В связи с проведением ярмарки движение автотранспорта по ул. Алтынсарина (от ул. Толстого до ул. Тәуелсіздік) будет перекрыто. Движение общественного транспорта будет перестроено через пр. Абая.