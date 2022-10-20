Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эту субботу в Костанае
20 октября 2022, 12:21 | Общество
Очередная осенняя сельскохозяйственная ярмарка приурочена ко Дню Республики. Как и прежде, в ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители области.
Фото из архива "НГ"
Как и в прошлый раз ярмарка пройдет на площади Сити-центра. Дата - суббота, 22 октября. Начало в 9.00
В связи с проведением ярмарки движение автотранспорта по ул. Алтынсарина (от ул. Толстого до ул. Тәуелсіздік) будет перекрыто. Движение общественного транспорта будет перестроено через пр. Абая.
Последние новости
19.10.22 18:30 "Любое КХ, не занимающееся посадкой картофеля, могло получить субсидии?" - Бывшего специалиста управления сельского хозяйства Костанайской области допросили в суде
19.10.22 15:51 74 участника и один эксперт работали на выставке в Костанае
19.10.22 13:50 Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.