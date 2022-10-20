Глава Минздрава Ажар ГИНИЯТ приедет в Костанай в пятницу, 21 октября. В рамках рабочей командировки министр проведет встречу с населением Костанайской области, а позже пройдет личный прием граждан по их вопросам к Минздраву.

Кроме того, запланирован доклад в прямом эфире на тему "Деятельность министерства здравоохранения РК в рамках реализаций поручений главы государства", сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

График мероприятий министра здравоохранения:

1. Встреча с населением пройдет по адресу ул. Тауелсиздик, 85, Начало в 11.00.

2. Прямой эфир с докладом запланирован на 12.30 на базе РСК. Посмотреть его можно на youtube-канале.

3. Прием граждан пройдет по адресу ул. Быковского, 4А. Начало в 14.30. Предварительная запись по WhatsApp 8-777-375-44-77.