Из областного бюджета потратили уже 12 млрд тенге, но завод не работает, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Жетысуской области поручил в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий Аксуский сахарный завод.

"Аксуский сахарный завод не работает. Начиная с 2017 года на запуск завода из областного бюджета потрачено 12 млрд тенге. Однако динамичной работы со стороны соинвестора нет", – констатировал президент.

Он напомнил, что этим летом в стране из-за халатности властей резко подорожал сахар, возник дефицит.

"Необходимо в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод. Если потребуется, нужно рассмотреть возможность привлечения других инвесторов. Следует обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объём выпускаемого там белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году", – поручил президент.