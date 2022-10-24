Каждый раз убеждаюсь, что в нашей стране больше бардака, чем порядка. Бизнес что хочет, то и творит. Вот примеры.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос сообщил: «Росту цен на дизтопливо способствовал их искусственный подъем из-за манипуляций со стороны поставщиков нефти. К примеру, мелкие поставщики (занимающие 25% общего рынка) воспользовались ситуацией, увеличили оптовые цены и искусственно повысили маржу. Их деятельность не регулируется антимонопольным законодательством, а оптовые цены не ограничиваются предельными ценами».

Ну чем не бардак? Захотели - повысили цену.

Генеральный прокурор, заявляя, что прибыль поставщиков нефти искусственно завышена, практически расписывается в бессилии законов.

В таком же положении оказался и министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. 12 октября этого года в кулуарах правительства он рассказал, что рост цен на хлеб составил 11,9%. «С января принимаем все меры для того, чтобы стабилизировать цены. В целом для большого всплеска цен нет оснований, потому что муки производится больше, чем в прошлом году. Пшеницы у нас явно больше, выше даже среднегодовых урожаев», - уточнил министр.

Ну чем не бардак? Пшеницы больше, муки больше, а хлеб дороже.

Хуже того, видимо, министр сельского хозяйства не знает реальную обстановку. Буквально за неделю до этого, 5 октября, портал Zakon.kz сообщал, что цена на хлеб у нас выросла на 19,4%. Опять бессилие власти.

Цена не должна расти, но она растет. Часто бесконтрольность бизнеса приводит и к печальным результатам.

Например, в Туркестанской области завели дело на администрацию кафе, где за два месяца отравились 168 человек. Оказалось, что у кафе вообще отсутствует разрешение на деятельность, а персонал не имеет санитарных книжек. Нет документов о безопасности продуктов.

Это прямой результат запрета на проверку бизнеса. Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса продлен еще на год. «Бизнес должен работать спокойно», - заявил премьер-министр Алихан Смаилов.

А то, что этот бизнес спокойно массово травит людей, власть не беспокоит. Она занята подготовкой к президентским выборам.

«Предстоящие внеочередные президентские выборы - это очень важная кампания, которая определит курс развития страны. Основная цель - повышение благосостояния народа», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Подобное нам тридцать лет твердил и Нурсултан Назарбаев. Результата никакого. Даже можно сказать обратный.

Так, 3 августа портал Tengrinews.kz сообщил, что доля населения, которым за последний год приходилось не есть целый день из-за нехватки денег, за год выросла с 0,5 до 1,3%. Еще 2,6% опрошенных находились на грани этого. Зато более 20 млрд тенге на внеочередные выборы власть находит легко.

Нас пытаются утешить сообщением, что за первое полугодие казахстанцы потратили в магазинах и на базарах более шести трлн тенге. Это почти на 800 млрд тенге, или на 14%, больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Однако нам не говорят о прошедшей за этот год революции цен. Дело в том, что за указанный период реальный рост физического объема торговли составил всего 1,2%. Значит, мы совершили такое же количество покупок, а триллионы с нас выжали только благодаря росту цен.

Не потому ли у нас из тысячи человек девятьсот живут, пригнув голову к земле? Куда идем?

Такое ощущение, что страна без руля и парусов, потому ее и бросает из стороны в сторону. Но почему-то по «счастливой случайности» все время ближе к интересам бизнеса.