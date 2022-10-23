В стране началась кампания по выборам президента РК. Вызвала ли она всплеск активности у электората? Что-то не ощущается.

Ринулись ли потенциальные претенденты потягаться с Токаевым? После некоторой паузы объявились аж 12 персон, шесть из которых дошли до финала (под данным на 22.10.22 г. - «НГ»). Но есть подозрение, что их заставили сверху сделать этот шаг. Из соображений имиджа РК как демократического государства и создания видимости жестокой конкуренции на политическом поле. Кто-то в это поверил? Очень сомнительно.

Достаточно хотя бы бегло всмотреться в заявленные персоны, чтобы понять: нам навязана детская наивная игра. В политику ринулись профсоюзники, строители, соцработники, кандасы, психологи и (вишенка на торте!) любители футбола.

Кем они были до этого дня в общественно-политической жизни? Где их инициативы в масштабах страны? Подозреваю, что их коллеги изумленно развели руками: откуда такие отчаянные шаги у кабинетных тихонь, спокойно протиравших штаны в кабинетах и офисах? Наверху, похоже, не догадываются, что такие кандидаты компрометируют всю выборную кампанию, причем не только в глазах казахстанцев.

Но мы же выбираем не председателя профкома, а главу государства!

Еще более странно выглядит появление «народной коалиции», объединившей все три партии парламентского типа. Ну, присутствие Amanat здесь вполне объяснимо. Ведь даже выход из нее президента ничего не поменял. Партия, по своей сути, осталась правящей, поскольку оставшиеся в ней чиновники держат в своих руках все рычаги влияния на выборный процесс и избирательные комиссии в регионах. И они отлично понимают, кто обеспечил им синекуру и миллионные зарплаты.

Показали свое истинное лицо господа из «Ак жола» и товарищи из НПК, до сих пор как бы намекавшие, что они являются оппозицией нынешней. Мы уже почти забыли, что Азат Перуашев в свое время перешел из «Нур Отана» в «Ак жол» и сразу возглавил ее, хотя в ту пору партии отличались идеологией и уставами.

Некоторыми особенностями тогда отличалась и КНПК. Партия объединила в свое время граждан с коммунистической ориентацией. Правда, в последнее время политбюро стерло с аббревиатуры первую букву, что вызвало значительный отток из партии представителей старшего поколения. Затем партийцы застыли в недоумении от новости, что в их рядах появился Ермухамет Ертысбаев - «говорящая голова» НАНа, человек плоть от плоти назарбаевской системы, по существу, ее идеолог. Партия покатилась под откос и дошла до того, что вступила в альянс со своим политическим соперником. Ходит молва, что ей пообещали в разы увеличить присутствие в мажилисе, но если такое случится, то это будет лучшим доказательством, что «народники» являются послушной игрушкой в руках власти.

Вообще-то, по «Википедии», важнейшая цель политической партии - завоевание государственной власти и активное влияние на политику государства. А сегодня мы видим, что обе партии не имеют авторитетных для общества лидеров и из своих рядов не смогли выставить кандидата в президенты. Как это ни обидно звучит, но они сами, своими силами, что называется, руками отвели себе роль сателлитов правящей партии и будут поддерживать ее выдвиженца.

Догадываюсь, какие потоки демагогии в свое оправдание родят наши «оппозиционеры», но от факта никуда не деться - мы стали свидетелями политического фарса.

Жизнь все расставляет по своим местам. В избирательный процесс, что защищен от неожиданностей поправками НАНа, истинные патриоты родины не попадают. А как нам сейчас нужны Акежан Кажегильдин, Галымжан Жакиянов, Ораз Жандосов, Мухтар Аблязов, Мухтар Джакишев, Петр Своик и другие лидеры ДВК, пожертвовавшие однажды своей блестящей карьерой и благополучием в неравной борьбе с ханом и его окружением.

Почему этот вопрос не решен перед избирательной кампанией, не принесены извинения за надуманные обвинения, не появилось приглашение на право выдвижения их в кандидаты?

Впрочем, о чем это я?