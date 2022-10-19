Премьер-министр Алихан Смаилов объяснил, почему правительство и Нацбанк не смогли сдержать инфляцию в обещанном коридоре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В прошлом году при рассмотрении в Мажилисе республиканского бюджета правительство совместно с Нацбанком обещали принять целый комплекс мер и удержать инфляцию в текущем году в запланированном коридоре. Однако, как видим, сложившаяся ситуация говорит об обратном", - сказала депутат Мажилиса Дания Еспаева.

Премьер-министр ответил, что в текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира.

"В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет - порядка 10 процентов, а на продовольственные товары - и того выше. У наших соседей также уровень инфляции оказывается высоким, порядка 14-15 процентов. Причиной является повышение цен на энергоносители, на минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.

В нашем случае негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и тенге на 30 процентов из-за резкого сокращения импорта в Россию. Соответственно, автоматом весь импорт, который из России в Казахстан идет, подорожал на 30 процентов, а у нас доля России в нашем общем импорте - порядка 40 процентов. Понятно, что мы все эти негативные факторы в прошлом году при формировании республиканского бюджета прогнозировать не могли", - пояснил Смаилов.

Премьер-министр отметил со ссылкой на данные международных экспертов, что мировая экономика входит в фазу рецессии. "Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5 - 9,5 процента и в следующие годы - ниже. Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции. Инфляционные ожидания тоже нельзя допускать, чтобы это также не оказывало негативного влияния на рост цен", - сказал Смаилов.

Он рассказал, что для этого правительство реализует экономическую политику, направленную на устойчивое экономическое развитие в среднесрочный период.

"Что касается инфляции, мы совместно с Нацбанком реализуем комплекс мер по сдерживанию инфляции. Системные меры направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами, снижение импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности.

В инфляцию у нас на 55 процентов вклад делают продовольственные товары, поэтому в текущем году в два раза увеличили финансирование агропромышленного комплекса. В результате по итогам 9 месяцев мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7 процентов. (...) Оперативные меры - это прежде всего вопросы логистики, антимонопольное регулирование, контроль за наценкой торговой, а также форвардный закуп, формирование стабфондов и другие меры", - добавил премьер-министр.