Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии
Солнцевский суд Москвы обязал Facebook выплатить бывшему футболисту сборной России Дмитрию Хохлову 65 млн рублей и разблокировать все упоминания его фамилии. Об этом РИА Новости рассказали в суде.
Дмитрий Хохлов (Фото: Global Look Press)
«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца», — рассказал собеседник агентства.
Хохлов подал иск против соцсети осенью прошлого года. «Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — рассказывал он.
Дмитрий Хохлов — российский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта. Он выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и другие клубы, а также провел 53 мачта за сборную России. После завершения карьеры работал тренером в «Динамо», «Кубани» и «Роторе».
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