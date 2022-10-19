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Суд обязал Facebook выплатить футболисту Хохлову 65 млн рублей. Соцсеть банила пользователей за упоминание его фамилии

19 октября 2022, 13:50 |  Общество

Солнцевский суд Москвы обязал Facebook выплатить бывшему футболисту сборной России Дмитрию Хохлову 65 млн рублей и разблокировать все упоминания его фамилии. Об этом РИА Новости рассказали в суде. 

Дмитрий Хохлов (Фото: Global Look Press)

«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца», — рассказал собеседник агентства. 

Хохлов подал иск против соцсети осенью прошлого года. «Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — рассказывал он.

Дмитрий Хохлов — российский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта. Он выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и другие клубы, а также провел 53 мачта за сборную России. После завершения карьеры работал тренером в «Динамо», «Кубани» и «Роторе».