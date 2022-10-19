Солнцевский суд Москвы обязал Facebook выплатить бывшему футболисту сборной России Дмитрию Хохлову 65 млн рублей и разблокировать все упоминания его фамилии. Об этом РИА Новости рассказали в суде.

Дмитрий Хохлов (Фото: Global Look Press)

«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца», — рассказал собеседник агентства.