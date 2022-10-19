Космос всегда манил человечество своей таинственностью, которая не слишком то приоткрылась даже после начала запусков летательных аппаратов. Для простого обывателя вселенная ограничена небом и звездами, космонавтам удается увидеть немного больше во время полетов. Но с некоторых пор можно полюбоваться на снимки, сделанные в удаленных от Земли уголках. Здесь на выручку приходят самые современные технологии. Как сообщает издание Аузидлерботе, таковые реализуются сегодня с телескопом Джеймс Уэбб, запущенным в декабре прошлого года на ракете-носителе Ariane. Проект является детищем нескольких стран, на его разработку было потрачено порядка тридцати лет. Общие же инвестиции в него составили около 10 млрд. долларов.

Данный телескоп является своеобразным преемником широко известного Хаббла, но существенно отличается принципом действия. Если предшественник базируется на ультрафиолетовом и оптическом диапазонах, то новый продукт – на инфракрасном. Джеймс Уэбб делает не только текущие, но и ранние изображения Вселенной посредством огромного зеркала площадью двадцать пять кв. м. Это дает надежду на то, что ученые получат достаточно информации для понимания вопроса Большого взрыва и поиска так называемой второй Земли.

Стоит отметить, что космические фотографии с телескопа не являются таковыми в привычном понимании. Так, чувствительный прибор имеет несколько составляющих для регистрации различных диапазонов электромагнитных частот в инфракрасном ближнем диапазоне. В большинстве своем такие сигналы не видны невооруженным глазом, в цифровом варианте эти данные хранятся в числовом виде с единицами и нулями, имеют вид черно-белого изображения. Над информацией проводится тщательная работа, которая и позволяет получить роскошные снимки. Так, сведения сначала тщательно очищаются от инструментальных эффектов, далее уже идет цвет в виде назначения красного, синего и зеленого различным областям. Здесь не идет речь о формировании картинок через выбранные учеными цвета. По словам экспертов, на протяжении всего процесса предусмотрено уважение данных, их просто заставляют отображаться в цвете.

Космические объекты типа газов, звезд просматриваются в волнах различной длины: для их регистрации у телескопа представлено несколько фильтров. Для наименьшей длины используется синий канал, для средней – зеленый, для наибольшей – красный. Работа с оттенками проходит аналогично цифровым камерам, но только уже после получения изображения. Некоторые опубликованные снимки включают в себя сотни отдельно взятых картинок.

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