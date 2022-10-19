Казахстанцев, передвигающихся на электросамокатах, теперь приравняют к водителям транспортных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на брифинге в Астане сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Журналисты поинтересовались, почему полицейские не могут навести порядок на дорогах и применять меры к лицам, управляющим электросамокатами.

"Уже неоднократно представители полиции говорили о проблеме с регулированием движения самокатчиков. У нас также есть велосипедисты и много других участников дорожного движения. Все эти транспортные средства прописаны в правилах дорожного движения. Что не хватает сегодня в ПДД, чтобы привлекать к ответственности, например, тех же велосипедистов, которые переезжают пешеходный переход на велосипеде, не спешиваясь, как это прописано в правилах? И что, в конце концов, мешает регулировать движение тех самых самокатчиков? Почему вам недостаточно ПДД?" - задались вопросами журналисты.

В ответ на это Мураталиев напомнил, что ранее в Министерстве торговли и интеграции разработали стандарты для понятия "электросамокат".

"Самого понятия "электросамокат" у нас ни в законе о дорожном движении, ни в правилах дорожного движения не имеется. Поэтому в этом году в Минторговли завершили разработку стандарта самого понятия "электросамокат". Теперь на основании этого стандарта мы вносим изменения в закон "О дорожном движении" и в правила дорожного движения. После этого уже будут применяться административные меры. В данное время они (самокатчики - прим.) наказываются только как "иные участники дорожного движения", а не как водители транспортного средства", - сказал зампред КАП МВД.

В отношении велосипедистов, по его словам, тоже применяются административные меры. Мураталиев отметил, что с начала года в стране к административной ответственности привлекли 216 тысяч пешеходов. К данной статистике отнесли также велосипедистов и электросамокатчиков. Потому что переходить дорогу владельцы указанных транспортных средств согласно ПДД должны только в пешем порядке в установленных местах. В случае нарушений их штрафуют как "иных участников движения".

Правила для электросамокатов прописали в начале июля в новом стандарте Казахстана. Теперь к электросамокатам относятся "электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя (-ей), не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час".



