В Казахстане планируют еще на год продлить мораторий на проверки микро- и малого бизнеса. Министерство национальной экономики опубликовало проект изменений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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МНЭ опубликовало проект поправок в указ Президента от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан".

Публичное обсуждение документа продлится до 2 ноября.

"Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства", - сообщается в проекте поправок.

В качестве исключения добавлен пункт о внеплановых проверках, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом.

Напомним, мораторий был введен для "улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства".

Изначально в указе было 11 исключений:

проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку;

проверки для выявления причин возникновения фактов нарушения требований, установленных законодательством, когда недостаточно проведения одной внеплановой проверки по конкретному факту в отношении конкретного субъекта (объекта);

проверки на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности;

проверки по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом;

проверки органов прокуратуры по поручению Президента и генерального прокурора;

таможенные проверки;

встречные налоговые проверки;

тематические налоговые проверки по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах;

профилактический надзор с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции;

профконтроль за соблюдением законодательства об аккредитации в области оценки соответствия;

проверки недропользователей.

В сентябре 2020 года список пополнился 12-м пунктом. В исключения внесли объекты государственного аудита и финансового контроля.

В феврале 2022 года Президент добавил еще одно исключение: проверки соблюдения требований законодательства в области защиты конкуренции в отношении участников госзакупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.



