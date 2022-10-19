Продление моратория на проверки бизнеса обсуждают в Казахстане
В Казахстане планируют еще на год продлить мораторий на проверки микро- и малого бизнеса. Министерство национальной экономики опубликовало проект изменений, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
МНЭ опубликовало проект поправок в указ Президента от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан".
Публичное обсуждение документа продлится до 2 ноября.
"Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства", - сообщается в проекте поправок.
В качестве исключения добавлен пункт о внеплановых проверках, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом.
Напомним, мораторий был введен для "улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства".
Изначально в указе было 11 исключений:
- проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку;
- проверки для выявления причин возникновения фактов нарушения требований, установленных законодательством, когда недостаточно проведения одной внеплановой проверки по конкретному факту в отношении конкретного субъекта (объекта);
- проверки на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности;
- проверки по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом;
- проверки органов прокуратуры по поручению Президента и генерального прокурора;
- таможенные проверки;
- встречные налоговые проверки;
- тематические налоговые проверки по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
- профилактический надзор с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции;
- профконтроль за соблюдением законодательства об аккредитации в области оценки соответствия;
- проверки недропользователей.
В сентябре 2020 года список пополнился 12-м пунктом. В исключения внесли объекты государственного аудита и финансового контроля.
В феврале 2022 года Президент добавил еще одно исключение: проверки соблюдения требований законодательства в области защиты конкуренции в отношении участников госзакупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.
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