Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев ответил на вопрос о пересмотре запрета тонировки на стеклах автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Во время брифинга в СЦК журналисты поинтересовались, не планируют ли в ведомстве в ближайшее время пересмотреть вопрос о запрете тонировки машин. И существует ли научное обоснование необходимости запрещать тонировку.

"Научное обоснование МВД не проводит, но запрет на тонировку так и действует. На передних стеклах, на передних боковых стеклах, лобовых запрещается тонирование стекол. Задние боковые, заднее лобовое - разрешается. Это, конечно, в каком году точно ввели эту норму... Тогда учитывалось то, что многие водители не соблюдали ПДД: ремень безопасности, использование сотового телефона, обнаружение на переднем пассажирском месте детей, то есть водители везли своих детей с нарушением ПДД. Думаю, были и другие причины", - пояснил Жандос Мураталиев.



