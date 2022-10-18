С 17 по 27 октября в Костанайской области пройдет декадник осведомленности "Мы разные, мы равные, мы вместе!". Его организовали на кафедре психологии университета им. Байтурсынова. Педагоги хотят привить в обществе толерантное отношение к лицам с инвалидностью. Об этом сегодня, 18 октября, на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала профессор КРУ Лилия САРКИСЯН.

- Цель декадника остается неизменной и заключается в проведении широкомасштабной информационно-разъяснительной работы с людьми разных возрастов по формированию инклюзивной культурой, - сообщила Саркисян. - Это способствует устранению барьеров общения, которые негативно влияют на интеграцию инвалидов в общество. В июне этого года были внесены поправки в законодательство, которые помогают нам в интеграции лиц с инвалидностью в общество. Например, мы сделали много предложений по реформированию закона. Мы предлагали оплачивать труд матерей, которые воспитывают детей с инвалидностью всех групп. Но пока оплачивают только для первой группы. Но мы не останавливаемся и пишем в правительство дальше.

Отвечая на вопросы журналистов, Саркисян отметила, что в основном они проводят лекции и разрабатывают методическое пособие по пропаганде толерантного отношения к инвалидам.

- Раньше этот проект мы вели по гранту в рамках научной деятельности университета, - рассказала Саркисян. - Мы эту идею взяли из практики развитых стран. Сейчас там нет необходимости проводить подобные декадники, за исключение разве что Канады, потому что там уже общество инклюзивное, а вся инфраструктура для инвалидов создана. Нам еще нужно пройти этот путь. Но мы пройдем его быстрее. Грант и проект уже закончились, а мы его продолжаем как волонтеры. Что мы делаем? Организовываем общественные приемы для инвалидов, здесь наш партнер партия Аманат. Или проводим мониторинг качества социальных услуг для инвалидов, здесь нам помогает Альянс женских сил. Формы работы нам предложили сами люди с инвалидностью. Мы хотим, чтобы толерантное отношение к инвалидам было не формальным, а реальным.

Фото Георгия ГОВОРОВА