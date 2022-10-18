Пропавшего ребенка за час нашли камыстинские полицейские
18 октября 2022, 12:48 | Происшествия
Родные пытались найти 7-летнюю девочку самостоятельно, но в итоге обратились в полицию. Мать девочки сообщила о пропаже ребенка 17 октября в 18.30 в Камыстинский районный отдел полиции. По словам женщины, ее дочь вышла из дома и не вернулась.
- На поиски несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав ОП Камыстинского района. Полицейскими были обследованы места, где могла находиться девочка – стадион, детские площадки и магазины, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В течение часа девочку обнаружил старший лейтенант полиции Алмат Баяндинов. Ребенок спал в пристройке во дворе своего дома.
Мать ребенка выразила благодарность стражам порядка за оказанную помощь в поисках ее ребенка.
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