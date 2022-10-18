292 отказа в разрешении на трудовую деятельность получили мигранты в Костанайской области. Большинство из них, 236 отказов, связаны с некачественной работой сотрудников НАО "Правительство для граждан". Об этом на аппаратном совещании в акимате Костаная 17 октября сообщила руководитель городского отдела занятости и социальных программ Акбопе МАНАТОВА.

Речь идет о трудовых мигрантах из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы и Грузии. Разрешения начали выдавать с 16 мая, всего успели принять 827 заявок, из которых одобрили только 535.

- 236 отказов связаны с некачественной работой сотрудников госкорпарации, - рассказала Манатова. - Это неправильный пакет документов, очень часто предоставляются скрины паспорта без отметки о въезде. Предоставленные сканированные документы не читабельны. Бывает, что сотрудники НАО неправильно указывают подвид услуги, а также срок разрешения.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ попросил уточнить какие могут быть для мигрантов негативные последствия из-за ошибок сотрудников "Правительства для граждан".

- Мигранты бывает приходят в последний момент, чтобы продлить документы, - ответила Манатова. - Если срок будет упущен, то по закону мигрантов могут выдворить из страны.

Жундубаев предложил провести совещание с заместителем акима Костаная, чтобы найти решение проблемы.

- Если нужна помощь с области, скажите мне, я подключусь, - сказал Жундубаев. - Вопрос в технических ошибках. Человек не получает услугу и жалуется нам.

Корреспондент "НГ" попросил прокомментировать, есть ли в Костанайской области сложности с наплывом мигрантов из России? Манатова ответила, что россиянам подобная справка не нужна.

- Граждане России работают у нас без каких-либо препонов, - сказала Манатова. - К нам за консультацией обращались 6 граждан России. Они посмотрели, какие у нас есть вакансии, но от содействия нашего отказались.

Фото Георгия ГОВОРОВА