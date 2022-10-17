Количество специальностей, которым можно обучиться заочно, сократили до 23, передает Informburo.kz.

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Перечень специальностей и квалификаций по заочной форме обучения существенно сократили в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

Более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Сейчас их число сократили до 23.

Исполняющий обязанности директора департамента технического и профессионального образования Минпросвещения РК Ернат Жунусов заявил, что причиной отказа от заочной формы обучения стала распространившаяся в колледжах страны практика, когда при подготовке кадров учебные заведения тесно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом.

"Поэтому мы отходим от заочной формы. Заочная форма обучения даёт недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники после окончания. Мы это делаем поэтапно, и в дальнейшем работа будет продолжена. Отмечу, что при дуальном обучении предусматривается не менее 60% производственного обучения и профессиональной практики, тем самым более половины учебного времени, обучающиеся находятся на производстве. Такой подход повысит качество знаний и навыков будущих выпускников, что в свою очередь обеспечит их дальнейшее трудоустройство", – отметил Ернат Жунусов.

Заочное обучение исключили по следующим специальностям: