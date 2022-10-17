Видео беспорядка, устроенное фанатами перед матчем возле «Тобыл-Арены», накануне распространяли в социальных сетях. В департаменте полиции сообщили, что за полчаса до начала матча болельщики предприняли попытку нарушения общественного порядка с применением пиротехнических средств.

Кадр из видео

- Сотрудниками полиции своевременно пресечена эта попытка, с наиболее активными болельщиками проведена работа по разъяснению законодательства о порядке проведения и организации спортивных и зрелищных мероприятий, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, был организован досмотр зрителей на входе в «Тобол Арену», где проводился матч, с целью обнаружения и изъятия предметов, запрещенных на таких мероприятиях. В дальнейшем фактов нарушения общественного порядка допущено не было.

В полиции отметили, что меры административного воздействия не применялись, так как для этого необходимо наличие в действиях всех необходимых субъективных и объективных признаков состава административного правонарушения.