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Беспорядок, устроенный футбольными болельщиками «Актобе» перед матчем с «Тоболом», прокомментировали в полиции

17 октября 2022, 11:51 |  Происшествия

Видео беспорядка, устроенное фанатами перед матчем возле «Тобыл-Арены», накануне распространяли в социальных сетях. В департаменте полиции сообщили, что за полчаса до начала матча болельщики предприняли попытку нарушения общественного порядка  с применением   пиротехнических средств.

 

Кадр из видео

- Сотрудниками полиции своевременно пресечена  эта попытка, с  наиболее активными  болельщиками проведена работа по разъяснению законодательства  о порядке проведения  и организации спортивных  и зрелищных  мероприятий, - сообщили в ведомстве. - Кроме того,  был организован досмотр зрителей  на входе  в «Тобол Арену», где проводился матч,  с целью  обнаружения и  изъятия предметов,  запрещенных  на таких мероприятиях.  В дальнейшем фактов нарушения общественного порядка  допущено не было.

В полиции отметили, что меры административного воздействия не применялись,  так как для этого необходимо наличие в действиях всех необходимых субъективных и объективных признаков состава административного правонарушения.