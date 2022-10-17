В пострадавшем регионе расчищают территории после пожаров, высаживают насаждения, повысили зарплаты лесникам, передает Informburo.kz.

Лес, сгоревший во время сентябрьских пожаров, начали восстанавливать в Костанайской области.

В акимате Костанайской области сообщили, что пока позволяют погодные условия, начаты восстановительные работы. В ближайшие недели планируется осуществить посадку деревьев вдоль дороги Аулиеколь – Костанай. На работах по отводу и таксации лесосек задействованы около 100 человек. Для лесохозяйственных работ привлечены 7 бригад, в которых работают 63 человека, 21 трактор, они заняты в валке, трелевке и раскряжевке леса. Уже проведены посадки берёзовых насаждений, на следующей неделе начнут высаживать саженцы сосны.

Из областного бюджета выделено 62 млн тенге на увеличение зарплат лесникам, которые повысятся уже с 1 ноября. Закуплено более 700 штук обмундирования для работников лесной охраны. Кроме того, в ближайшее время планируется приобрести дополнительную технику.

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