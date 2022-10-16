Новый творческий сезон камерный оркестр областной филармонии открыл программой Soundtrack. На сцене звучали музыкальные шедевры мирового, советского и отечественного кинематографа.

Оркестр исполнял саундтреки как из современных фильмов, так и из кино 1980-х годов

Творчество Бернштайна, Манчини, Морриконе, Артемьева, Дунаевского, Мухамеджанова, Циммера, Зацепина, Джавади, Гладкова, Крылатова и других композиторов, завоевавших в свое время премии Оскар, Грэмми и любовь зрителей, было представлено в самых ярких красках.

Те, кто регулярно ходят на концерты камерного оркестра, видят профессиональные возможности музыкантов коллектива. В репертуаре классика, рок-музыка, популярная и эстрадная программа. В этот раз оркестр представил своему зрителю настоящее шоу. На сцене был синтез всех видов искусства: музыка, хореография, театр, кинематограф. Софиты, прожектора и хейзер (дым на сцене) дополняли картину действия, создавая полноценный образ.

По традиции перед началом концерта мы попросили главного дирижера оркестра Тараса МЫЗИНА рассказать о предстоящем мероприятии и творческих планах.

- Тарас Сергеевич, с каждым сезоном вы собираете все большее количество зрителей. В этом году все билеты на два дня были раскуплены за короткий срок. С чем связываете такой интерес?

-Действительно, в последние два года у нас в залах аншлаг, такого давно не было, особенно после пандемии. В первую очередь я связываю это с тем, что зрители соскучились. В казахском и русском драматических театрах также полные залы, в кинотеатрах. И концерты нашего оркестра - не исключение. Тем более, что с прошлого сезона мы стали популяризировать музыку эстрадного характера, более известную, которую давно не слышали. Мы принципиально сейчас немного отошли от музыки, которая нам присуща: эпохи барокко, классической. Хотим представлять нашему зрителю произведения периода 1980-1990-х годов. Тенденция современной музыки в какой-то момент удручает и, оглядываясь назад, хочется сказать, что написанное в прошлом столетии настолько интересно и красиво, что нельзя это не исполнить. Это музыка и советского периода, и казахстанской современной эстрады, и зарубежной. Мы хотим данным репертуаром привлечь еще больше зрителей в новое здание филармонии. У нас есть и другие коллективы, которые не менее интересно представляют свою программу. Оркестры, танцевальные коллективы, вокальные ансамбли, камерный хор. Очень хочется, чтобы как можно больше слушателей приходило на наши мероприятия.

- Идея сделать программу на тему саундтреков из шедевров кинематографа - это дань популяризации данной теме или желание показать творческие возможности наших музыкантов?

- Идея мне пришла после гастролей наших коллег из Актюбинской областной филармонии. Они приезжали летом и показали целый концерт саундтреков к сериалам площадки Netflix. Я был на этом концерте и по ходу действия думал - а что бы мы могли сделать. Показать возможности наших музыкантов было бы здорово и, глядя на выступление наших коллег, понимал, что мы можем сделать что-то свое, в ином направлении, и столько еще кинофильмов, музыка к которым еще не играна. Можно делать огромное количество концертов саундтреков. Ну а далее, пока мы создавали данную программу, я увидел, что и соседние города с нами - например, Уральская филармония, тоже делает концерты саундтреков. В данном случае, не созваниваясь друг с другом, дирижеры из разных городов одновременно стали разрабатывать эту идею. Видимо, чувствуют, как зрителям необходима эта музыка. Где-то ностальгия, где-то расслабление, время у нас сейчас не совсем простое, много работы, загруженности. Даем зрителю не дома посмотреть и послушать, а сходить в культурное учреждение и насладиться тем, что мы делаем.

- Кто занимался аранжировкой, сценарием, режиссурой, хореографией, созданием образов вокалистов и хора?

- В этом сезоне нам надо повышать планку и уровень мастерства исполнения, шоу, звукового и светового оформления. Как творческие люди, мы не можем стоять на месте, продолжаем удивлять и придумывать новое. Поэтому задействовали еще больше артистов, танцевальных коллективов. Снова у нас будет хор, в этот раз мы сотрудничаем с хором педагогического колледжа. Поэтому возникает очень много работы с режиссурой, сценарием, хореографией, постоянное обсуждение работы с операторами, светопредставлением, ищем новые возможности с тем оборудованием, которое стоит сейчас в филармонии. Все аранжировки пишет наш уважаемый Геннадий Александрович Стаканов, один из самых лучших аранжировщиков в Казахстане. Он проделал титаническую работу, все звучит шикарно, благодарим его. Конечно, я обращался за помощью к хореографам, с нами сотрудничали Светлана Абрамова, руководитель детского театра танца «Зарянка» и Константин Чеботарь,руководитель хореографической студии INDIGO. Особо выражаю свою благодарность хормейстеру Наталье Черковой, она самостоятельно при некоторых моих нюансах поставила хореографию с хором на наш последний номер.

- На сцене артисты, а за ней техническая группа, работающая над звуком, светом и другими эффектами. Расскажите о работе этих людей.

- Операторы, работники сцены, каждый знает, за что отвечает, выполняет свои обязанности, разрабатывали идеи со спецэффектами, задействовали LED-экран. Чтобы зрителю было интересней смотреть наше шоу, показывали отрывки из кинофильмов во время звучания произведений. У нас команда большая. Но огромная ответственность лежит на мне, приходится работать в качестве режиссера-постановщика , чтобы воплотить все задуманные образы. Работа проделана огромная, я всем благодарен.

- Любой руководитель коллектива при создании нового проекта испытывает разные эмоции, подчас противоположные. Что происходит внутри оркестра во время подготовки к премьере?

- Готовимся мы к концертам всегда очень ответственно, это занимает много сил и времени не только у меня, как у руководителя, но и у музыкантов. Люди приходят на работу с разным настроением, у всех происходят в жизни разные события, кто-то устал или приболел. Но я очень рад, что в последние два года вижу интерес музыкантов к тому, что мы делаем, работают с удовольствием, с репетиции уходят в приподнятом настроении. А репетиции у нас порой очень долгие, и знаете, никто ни слова не говорит, что пора домой и надо остановиться. Все сидят до конца, в полном внимании и концентрации, чувствуют ответственность и понимают, что мы творим большое дело. Мы идем вперед, раздвигаем рамки возможностей и нашего коллектива, и технические у филармонии. Я не могу не поблагодарить наших музыкантов и руководство, которое идет нам навстречу во всем.

- Кто или что вас вдохновляет?

- Считаю себя достаточно творческим человеком, не ищущим вдохновения. Оно раз - и появилось! Еду в машине, думаю и чувствую - а может сделать вот так? И эта мысль потом начинает развиваться. Конечно, есть люди , которые возле меня, дорогие мне, и коллеги, понимающие и поддерживающие. Они дают советы о каком-то номере из программы, это окрыляет и вдохновляет. Надеюсь, что зритель оценит наш новый проект, это значит, что мы достойно выполнили свою работу.

В концерте несколько номеров были исполнены с хором Костанайского педагогического колледжа. Руководит им преподаватель отделения культуры кафедры музыки Наталья ЧЕРКОВА.

В исполнении саундтреков из сериала "Игра престолов" участвовал хор Костанайского педагогического колледжа

Студенты 2-4 курсов не только исполняли свои хоровые партии, но и проявили себя, как драматические артисты. Им приходилось перевоплощаться то в героев фильма «Гладиатор», то быть воинами семи королевств из «Игры престолов», а в последнем номере они передавали образы пиратов Карибского моря из одноименного фильма. Этот номер вызвал оглушительный всплеск оваций.

Вот что рассказала хормейстер коллектива:

- При подготовке к концерту в создании хореографии принимал участие весь коллектив, мы сочиняли историю и вживались в эти роли. Этот проект - новый опыт в жизни коллектива. Во-первых, нестандартный для академического хора репертуар, во-вторых, работа с хореографией и театральной постановкой. А в прошлом мы уже сотрудничали с камерным оркестром, у нас была совместная работа на международном форуме дирижеров, принимали участие в тематических концертах. Сейчас получаем огромное удовольствие в процессе работы и уже ждем новых интересных предложений для сотрудничества.

Пираты Карбиского моря устроили целое шоу не только на сцене, но и в зрительном зале

Уже после разговора с руководителями коллективов, стоя за кулисами перед началом концерта и находясь на сцене вместе со своими коллегами, я наблюдала за зрителями. Каждый номер принимали в восторгом, были произведения, звуки, которых уже с первых секунд встречали аплодисментами. Это говорит о том, что репертуар узнаваем и любим.

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И игра со зрителями в «Угадай мелодию» была принята с радостью. Почти сразу с первых нот с зала выкрикивали название фильма.

Зрители с удовольствием поучавствовали в музыкальной викторине, где им предлагали угадать фильм по отрывку музыки

Внимание слушателей во время исполнения драматических номеров было настолько концентрированным, что тишину, стоящую в этот

момент в зале, можно было ощутить физически. Каждый выход инструменталистов и вокалистов встречали овациями, все они имеют своих поклонников.

Зарина Кульмухамбетова исполнила песню "Ұнайды маған" из комедии "Бизнес по-казахски"

Также в концерте принимали участие вокалисты Айсулу Туткушева, Алуа Мусапирова, Руслана Пономарева, Анастасия Пикулева, Нурсулу Куснетова, Зарина Кульмухамбетова, Азамат Ибраев, вокальная группа "Достар", инструменталисты Наталья Вильянова, Малик Нургалиев, детский театр танца «Зарянка», хореографическая студия INDIGO , творческая школа ARTIST . Ведущий - Николай Бочанов.