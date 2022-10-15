В матче 23 тура Казахстанской Премьер-лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с «Актобе», пишет Sports.kz.

Фото пресс-службы ФК «Актобе»

Несмотря на то, что в турнирной таблице команды разделяет семь очков, поединок ожидался боевым.

Первая половина прошла с переменным преимуществом, команды играли от штрафной до штрафной и часто создавали полумоменты. После перерыва костанайцы прибавили, актобинцам пришлось уже действовать на контратаке.

Самый реальный шанс забить казалось упустил Серикжан Мужиков, его удар с пенальти отбил Стас Покатилов, но с нарушением, повторно счет удалось открыть — 1:0.

Теперь у «Тобола» стало 41 очко, и он догнал «Астану», а «Актобе» с 45 баллами продолжает лидировать.

«Тобол» - «Актобе» 1:0 (0:0)

Голы: Мужиков с пенальти 87 (1:0).