Уже известны данные на 2023 год. Их, а также проблемы, связанные с реализацией идей по благоустройству, предложенных горожанами, комментировали сегодня, 14 октября, представители акимата на брифинге.

Два сезона программы позади. В этом году поступило 9 заявок, одобрено и реализовано было 5. Зато на сезон-2023 поступило 32 заявки. По словам заведующего сектором благоустройства отдела ЖКХ акимата Костаная Каиыржана БАЖИРОВА, из них 22 уже одобрены. Они соответствуют правилам, разработанным для этой программы, то есть прежде всего подходят под заявленный там перечень сфер благоустройства: ремонт тротуаров, пандусов, арыков, приведение в порядок и посадка новых скверов и аллей, строительство детских, спортивных площадок. Дворовые площадки остаются самой популярной заявкой. В этом году все 5 проектов такие.

Отвечая на вопрос о необычных и интересных заявках, заместитель руководителя отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Зайра ЕЩАНОВА назвала создание площадки для занятий с животными, на следующий год - идею создания обустроенной пешеходной зоны между Назарбаев школой и проспектом Назарбаева. И прокомментировала причины отказов по некоторым проектам.

- Реализация предложенных идей требовала мероприятий, действий, которые не входят в компетенцию акимата, - сказала она. - Например, был проект обустройства на реке малых пирсов для отдыха. Проект требовал природоохранных мероприятий, что не относится к компетенции акимата. Был также проект обустройства зеленой зоны в районе СШ № 23, но там участок находится в землепользовании школы.

Опыт двух лет работы с народными проектами выявил проблемы этой программы, с точки зрения местной власти. Одна из них - приблизительность заявок.

- Инициатор скачивает картинку из интернета, какую красивую площадку он хочет, ничего не считает, не указывает размер той же площадки, какое покрытие желательно - тартан или искусственная трава... И цену ставит приблизительную. Допустим 2 миллиона. А на эти деньги можно только основание с покрытием сделать, - сказал Бажиров. - Потом выясняется, что люди во дворе совсем не того хотели или вообще не знали, что будет делаться... В этом году был только один проект, реально просчитанный - инициатор от дома № 11 в 8-м микрорайне, там и эскиз был сделан, и все конкретно указано, и простейшие расчеты, и даже топосъемка приложена, то есть понятно, на каком месте подрядчику работать. Мы на будущее решили, что будем приглашать инициаторов проектов и убеждать, что надо так действовать. Кроме того, народное же участие заявляется, значит, люди должны быть в теме, должны быть нашими помощниками. Поэтому если до сих пор за одобрение проекта должно было проголосовать минимум 10 горожан, то впредь эту цифру увеличим до 50. а то ведь были случаи, когда «за» голосовали люди, которые жили в другом микрорайоне, проблем двора близко не знают. То есть ведем к тому, чтобы более четкими делать условия проектов.

Накануне брифинга в «НГ» пожаловались жильцы дома по Садовой, 73. У них по бюджету народного участия была построена детская площадка.

Жители называют ее бедной, сиротской, недовольны не только скудным ее наполнением - горка, несколько простейших качелей, почему-то песочница на тартане - но и качеством выполненных работ.

Показали корреспонденту «НГ», как скатывается под ногами тартановая крошка, уже есть проплешины, какие неудобные качели (доска с балансиром), низкие, с плохой амортизацией, малыши мягкие места набивают. Деревянный трап-подъем на горку установлен под углом градусов 45, без перил, не каждый ребенок с разбегу его одолеет. Демонтированные старые конструкции свалены рядом, некоторые в таком положении опасны для детей.

Кстати, ориентируются жители в своих желаниях как раз на картинку с богатой детской площадкой, которую, говорят, скачали с сайта акимата. Под ней надпись «Статус - одобрен экспертным советом» и стоимость проекта - 1 500 000 тенге, конечно, нереальную для изображенной выше площадки.

- Мы просим, точнее мы требуем от акимата не принимать работы на этой площадке и не оплачивать, пока ее не сделают, как следует, сказал от имени жителей Жалгас КУЛЬТАЕВ, - площадку построили так, что наши дети по-прежнему бегают в соседний двор, там она намного лучше.

В брифинге участвовала директор подрядного ТОО «Смарт билдинг» Кристина КОЛОМЕЙЦЕВА, которая так прокомментировала ситуацию:

- Что касается малых форм на площадке и обустройства - что было в техспецификации указано, то мы и выполнили. Претензии по качеству если есть, то будем устранять. Пусть к нам жители обращаются, инициатор проекта контакт знает. Год площадка у нас на гарантии.

По поводу демонтированных элементов спикеры на брифинге заверили, что отдел ЖКХ готов организовать вывоз, но часто этому препятствуют ПКСК, ОСИ, сами бдительные жители - мол, сдадим на металлолом. Вообще отсутствие контакта с ПКСК - это еще одна проблема инициаторов народных проектов. Инициатива обычно завершается со строительством площадки, а завтрашний ее день людей мало интересует. Акимат предлагает и в проектах бюджета народного участия пробовать подписывать меморандумы с кооперативами и объединениями собственников.