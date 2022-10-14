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Дожди и иногда снег обещают синоптики в Костанае и по области в ближайшие 3 дня

Георгий ГОВОРОВ

14 октября 2022, 17:08 |  Общество

В субботу, 15 октября, на западе и севере Костанайской области дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7, днём +13...+18 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +3...+5, днём +13...+15 градусов.

- В воскресенье, 16 октября, на севере и востоке области ночью осадки (дождь и снег), днём дожди,  ночью на севере туман, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха в субботу по области ночью -2...+3, на севере и западе -5 градусов. Днём +8...+13 градусов.

В Костанае облачно, днём дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью +1...+3, днём +11...+13 градусов.

В понедельник, 17 октября, ночью на севере небольшой снег, гололед, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днём +6...+11 градусов.

В Костанае облачно, ночью небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью 0...-3, днём +9...+11 градусов.