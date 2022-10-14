Бюджетную заявку облакимата обсудили депутаты сегодня, 14 октября, на внеочередной сессии. Экономию на госзакупках перераспределяют, в том числе, на социальную и коммунальную сферы.

Доклад зачитала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мусагазина Гульбарам

Более 10 млн тенге потратят на организацию бесплатного подвоза детей в сельской местности, 1 млрд - на коммунальные услуги учреждений образования. Более 340 млн тенге направят на деятельность творческих кружков с охватом более 9 000 детей, 273 млн - на спортивные секции, где смогут заниматься более 6 000 детей.

На 74,1 млн тенге субсидируют стоимость подачи питьевой воды в селах. Данная мера вызвана тем, что была увеличена норма питьевой воды в сутки с 120 литров в сутки до 140 л. Субсидия около 175 тысяч человек.

62 млн тенге направят на увеличение заработной платы работников лесного хозяйства, а также на премии 221 участнику ликвидации лесного пожара в Аулиекольском районе.

150 млн тенге - на начало реконструкции трехэтажки в Аркалыке и подведение к ней сетей. Данный проект, отмечают в облакимате, поможет привлечь врачей в город.

1,2 млн тенге - на экспертизу газовой котельной в микрорайоне Байтерек в селе Мичуринском Костанайского района и микрорайоне Астана в городе Тобыл. 500 тысяч - на разработку ПСД по строительству системы водоснабжения в селе Комсомольское Сарыкольского района - по словам чиновников, это обеспечит качественной питьевой водой около 580 жителей села.

На продолжение строительно-монтажных работ индивидуальных жилых домов в селе Аулиеколь с инженерной инфраструктурой и подъездными путями в бюджетной заявке предусмотрели 69 млн тенге.

Депутаты проголосовали за изменения в бюджете единогласно.