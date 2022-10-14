Встреча с Дмитрием Малаховым проходит сегодня, 14 октября. Началась в 14 часов. Журналисты разных изданий подошли заранее - на регистрацию. И наткнулись на человека с листками в руках, который сообщил, что «вы не пройдете, вас в списках нет». При этом не пустили в зал еще и «внесписочного» предпринимателя.

Индивидуальный предприниматель Айслу ДОЩАНОВА сказала корреспонденту «НГ», что объявление о встрече увидела в Instagram, уточнила информацию, ей сказали, что можно прийти. А на входе затормозили. Между прочим, встреча была заявлена «с предпринимателями и общественностью»

- Зачем тогда вообще приглашали, - возмутилась Дощанова.

Тот же вопрос был и у журналистов. Ведь вчера местный антикор через пресс-службу провел для СМИ что-то вроде упрощенной аккредитации, то есть уточнил, сколько корреспондентов придет и кто именно. А сегодня пресс-секретарь департамента Евгений БЕДЫЧ, попытавшись решить вопрос с пропуском СМИ на встречу, вернулся с вестью, что «зам.акима сказал «не пускать». Честно говоря, немного подзабытая формулировка. Алга, как говорится, Новый Казахстан.

Бедыч от себя принес извинения журналистам. Но репутационный урон для антикоррупционного ведомства не извинительный, тем более непонятно, почему на встрече с первым замом этой службы вопрос «пущать или не пущать» решает кто-то из местной власти.

Фото Галины КАТКОВОЙ