Фальшивомонетчики печатали поддельные доллары в Рудном
14 октября 2022, 10:37 | Криминал
Поддельные 100-долларовые купюры сбывались на территории Костанайской области. Группу фальшивомонетчиков задержали при очередной попытке сбыта в Рудном сотрудники департамента АФМ по Костанайской области.
Кадр из видео
- При задержании у них были обнаружены поддельные долларовые купюры, - сообщает пресс-служба ведомства. - В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США.
Общая сумма изъятых поддельных долларов составила свыше 28 тыс. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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