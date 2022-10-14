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Фальшивомонетчики печатали поддельные доллары в Рудном

14 октября 2022, 10:37 |  Криминал

Поддельные 100-долларовые купюры сбывались на территории Костанайской области. Группу фальшивомонетчиков задержали при очередной попытке сбыта в Рудном сотрудники департамента АФМ по Костанайской области.

Кадр из видео

- При задержании у них были обнаружены поддельные долларовые купюры, - сообщает пресс-служба ведомства. - В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США.

Общая сумма изъятых поддельных долларов составила свыше 28 тыс. Иная информация в интересах следствия не разглашается.