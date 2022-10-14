Мужчину задержали в Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». Он три года скрывался от органов внутренних дел, не выполняя решение суда о выдворении за пределы страны, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

После задержания специализированный суд по административным правонарушениям Костаная санкционировал к нигерийцу меру превентивного ограничения свободы передвижения. Мужчина был помещен в специальный приемник для дальнейшего принудительного выдворения.

- Предусмотренными средствами из областного бюджета приобретены билеты авиасообщением Алматы – Доха. Сотрудники полиции сопроводили иностранного правонарушителя до аэропорта г. Алматы, - рассказал начальник управления миграционной службы Кайрат ДУТПАЕВ.

Доха - транзитный путь в пути нигерийца. После нее мужчина полетит дальше в Нигерию. Кроме того, ему запретили въезд в Казахстан в течение пяти лет.

В пресс-службе ДП отметили, что за 4 дня проведения ОПМ за пределы страны выдворили 11 иностранцев. Более 100 жителей области, не уведомившие органы внутренних дел о проживании у них иностранцев, привлечены к административной ответственности.