Эксперты в сфере образования прокомментировали инициативу Министерства просвещения и правительства по отказу школ от бумажных учебников и оценили программу "Комфортная школа", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Президент Казахской лиги экспертов образования Гульнара Абишева отметила, что в проекте отказа от учебников в пользу цифровых учебных материалов есть много рисков. Прежде всего нужно учитывать потенциально высокие затраты на реализацию этой инициативы. Всех учеников начальных классов будет необходимо обеспечить планшетами. По актуальным данным, в начальных классах сейчас обучается 1 миллион 600 тысяч детей. Стоимость среднего по характеристикам и качеству планшета составляет около 120-150 тысяч тенге. Таким образом, только на обеспечение учеников планшетами нужно будет затратить около 240 миллиардов тенге.

Как отметила эксперт, помимо этого, на планшеты нужно будет загрузить необходимый учебный контент, и это, скорее всего, будут осуществлять через образовательные платформы. На сегодня казахстанские школы работают с 8 разными образовательными платформами, включая BilimLand, Daryn, "Сфера" и другие. За каждой из них закреплены определенные школы. Электронные учебники будут размешены на них, и каждому ученику необходимо будет иметь подписку с логином и паролем и платить за использование этих платформ. На данный момент годовая подписка для учителей на эти платформы стоит 14 тысяч тенге. Как отметила эксперт, даже если с учеников будут брать за подписку сумму в 500 тенге, затраты на работу платформ в итоге составят 10-15 миллиардов тенге. Подписывать на платформу придется каждую из 7000 школ в стране.

Кроме того, ученикам вряд ли разрешат выносить планшеты за пределы школы для их сохранности и защиты образовательного контента от повреждения. Как отметила Гульнара Абишева, дома детям все равно придется пользоваться обычными учебниками, которые родителям нужно будет купить самостоятельно. Помимо этого, в классах также нужно будет установить зарядные шкафы для зарядки и хранения планшетов, что также потребует немалых средств. Эксперт считает, что на все перечисленное из бюджета придется выделить более 300 миллиардов тенге, и при этом высоки риски коррупционной составляющей при закупе необходимого оборудования.

"Второе, о чем следует помнить, – это доступ к интернету. Сегодня мы не можем сказать, что во всех школах за пределами областных и районных центров есть хороший интернет. В селах он очень слабый, и могут возникнуть проблемы с открытием электронных учебников. В итоге детей могут заставить продолжать носить обычные учебники из опасения, что связь может прерваться. У нас даже в 30 километрах от Алматы есть школы без доступа к широкополосному интернету. Таких ситуаций много, и переводить учеников полностью на электронные учебники без решения проблем с интернетом, на мой взгляд, было бы глупо", - добавила эксперт.

По словам Абишевой, многие родители и эксперты также выступают против электронных учебников из-за возможного пагубного влияния на здоровье и психическое состояние детей. По ее словам, большинство детей и так сейчас страдают от информационной зависимости и слишком привязаны к своим телефонам и планшетам. Использование планшетов детьми из начальных классов, у которых еще не до конца сформировалась психика, по словам эксперта, может иметь последствия, которые до конца не исследованы. Это может также пагубно отразиться на зрении.

"Возможно, для начала следует просто частично оцифровать какой-то практический материал перед переходом на цифровые учебники. У нас уже был неприятный опыт, когда в период пандемии закупали для учеников компьютеры и они оказались ужасного качества. Вплоть до того, что от них воняло пластмассой. В таком деле велики коррупционные риски. Даже сейчас появляются сообщения о том, что Антикор проводит расследования в отношении управлений образования, которые не раздавали детям закупленную технику. Когда речь идет о миллиардах тенге, сразу выявляются чьи-то интересы, к примеру, тех же образовательных платформ. Чтобы избежать этих рисков, проект нужно внедрять постепенно, начать с малого, залить на планшеты какой-то учебный материал. Необходимо увеличивать доступ школ к интернету, отработать работу платформ, возможно, апробировать переход на цифровые учебники в отдельных регионах. Сейчас такие поспешные действия несвоевременны", - отметила Абишева.

Эксперт отметила, что программа "Комфортная школа" по строительству новых школ по определенным стандартам необходима из-за острого дефицита ученических мест. Дефицит, по словам Абишевой, составляет около 1 миллиона 200 тысяч мест. По программе хотят построить школы на 840 тысяч мест, по 1200 учеников на каждую. Всего потребуется построить 600-700 школ. При этом на каждый регион в среднем придется по 35 новых школ. Однако, как рассказывает эксперт, в некоторых регионах с особенно острым дефицитом потребуется больше школ. К примеру, в Туркестанской области по программе хотят построить 86 школ. Сами школы предполагают строить со специальными кабинетами физики, химии, биологии и робототехники, а также отдельными спортзалами. Гульнар Абишева заметила, что такие проекты не являются каким-то новшеством, как утверждают в министерстве. Их реализовывали еще с 2005 года. Школы также предполагается делить на начальный и старший блоки. Однако все эти критерии, по мнению Абишевой, не являются принципиально важными.

"Министр говорит, что деньги на строительство школ будут выделяться акиматами, но на оборудование кабинетов, как правило, средств уже не хватает. Для того чтобы в школах действительно были специализированные кабинеты, любой акимат должен заложить средства не только на строительство, но и на оборудование для кабинетов и спортзала. Нужно установить ответственность для акиматов по реализации проекта "Комфортная школа" - от выделения земли до проведения необходимых коммуникаций, сдачи объекта в срок и контроля за качеством материалов и строительных работы. Эта проблема с новыми школами у нас наблюдается давно, только недавно мы мониторили одну школу в Алматы, где после открытия отвалилась штукатурка и были оголенные провода. Есть много вопросов по качеству строительства, и на местах его должны контролировать акиматы", - добавила Гульнара Абишева.

Эксперт отметила, что одной из главных проблем новой программы по строительству школ как раз является ее ориентированность на регионы и населенные пункты, где наблюдается дефицит школьных мест. Исходя из этого принципа, в первую очередь школы будут построены в крупных городах и районных центрах. Однако в стране также наблюдается нехватка сельских школ. По всей стране работает 5263 сельских школы, в которых учится около 1 миллиона детей. При этом многие из них морально устарели, расположены в непредназначенных для этого зданиях и не соответствуют современным стандартам. Как отметила Гульнара Абишева, во многих школах еще сохранились деревянные двери и старый линолеум чуть ли не с советского времени. Туалеты в них расположены на улицах. По словам эксперта, реализуя проект "Комфортная школа", министерству также следовало бы обратить внимание на такие сельские школы, возможно, разработать специальный проект, ориентированный на них.

Координатор филиала в Алматы РОО "Казахстанский союз родителей" Ирина Бородкина отмечает, что они изучили требования к электронным учебникам, которые были подписаны министром образования 5 апреля этого года. Среди них отдельным пунктом указывается безопасность хранения и использования персональных данных педагогов, обучающихся и их родителей, использующих учебные материалы в онлайн-режиме. Однако не прописано, кто будет гарантировать сохранность этих данных.

"Мы уже поднимали этот вопрос касательно сохранности личных данных учеников. В официальном ответе министерства на запрос нашей организации сказано, что в их ведомстве кибербезопасностью занимаются всего 20 сотрудников. Разве этого хватит на все цифровые инициативы? Помимо вопроса здоровья учеников, в ходе обучения электронными учебниками стоит вопрос, насколько защищены данные наших детей, куда и кому они будут передаваться, как будет организован процесс их защиты. Если говорить о влиянии на здоровье, то в казахстанском сегменте нет исследований, касающихся влияния цифровых учебных материалов на детей разных возрастов. Такие исследования есть в США, России, но у нас они, кажется, даже не проводились. Инициатива такой цифровизации вызывает вопросы. Проводили ли исследования и кто их проводил - неизвестно. Как это все повлияет на зрение, ведь есть понятие экранного времени, которое регламентируется по возрастам. К примеру, для старшеклассников это время ограничено тремя часами, а ведь надо еще учитывать, что они пользуются гаджетами не только для учебы, но и во время дополнительных занятий и досуга. В предложении министерства пока нет четких указаний на это, и нас волнует, кто будет разрабатывать такие рекомендации", - отметила представитель Казахстанского союза родителей.

По словам Ирины Бородкиной, результаты исследований о влиянии электронных учебников неплохо было бы донести до общественности. К примеру, в России подробно разбирали их влияние на позвоночник, подвижность образа жизни, переутомление и потенциальное увеличение компьютерной зависимости. Как отметила эксперт, в Казахстане также следовало бы уделить внимание изучению научной стороны вопроса и не доводить нововведения до общественности в приказном порядке. Пока такие исследования проводятся и электронные учебники постепенно внедряют, по словам представителя общественной организации, можно было бы значительно облегчить рюкзаки за счет приобретения для учеников двух комплектов учебников - одного для дома и другого для школы. Тогда ученикам не приходилось бы носить тяжелые сумки.

Также координатор филиала союза родителей оценила программу "Комфортная школа". По ее словам, сама по себе инициатива по строительству школ выглядит очень положительной, однако ни на сайте правительства, ни на сайте Министерства просвещения нельзя ознакомиться с содержанием программы. О ней известно только со слов из интервью министра Асхата Аймагамбетова. Чаще всего подчеркивается, что в новых школах будет разделение на старшее, среднее и начальное звено, которые будут расположены в отдельных блоках. Однако о других аспектах программы ничего не говорится.

"По опыту могу сказать, что про такие проекты чаще всего говорят только хорошее, а их недочеты предпочитают скрывать. Для того чтобы выявить их, необходимо обратиться к первоисточнику. Это нужно, чтобы родители могли изучить материалы программы и дать какой-то комментарий по ней. Все должно делаться в комплексе, школа - это не только здание и кабинеты, но и определенные нормы, создающие условия для здоровья и счастья детей. Чтобы понять, соответствует ли программа таким условиям, необходимо ее изучать, а общественности такой возможности не дают", - добавила Ирина Бородкина.

Напомним, что в конце сентября Президент Токаев поручил ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил решить вопрос по школам до конца октября и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков.