В Костанае, в спортклубе «Султан», прошло первенство области по боксу среди старших юношей, посвященное памяти вице-президента ОО «Федерация бокса Костанайской области» Ивана Розинова.

По результатам первенства будет сформирована сборная Костанайской области для участия в зональном республиканском первенстве по боксу в этой возрастной категории, которое пройдет в городе Атбасаре Акмолинской области в конце октября - начале ноября и по итогам которого сильнейшие боксеры получат путевки в финальную часть юношеского чемпионата РК.

Победители областного первенства среди юношей определялмсь в 16 весовых категориях /Фото Алихана КАДИРУЛЫ

В первенстве приняли участие около 140 боксеров 2007-2008 годов рождения, представлявших практически все города и районы области за исключением Аулиекольского, Карасусского и Узункольского районов. Победителей и призеров соревнований бригада арбитров турнира под руководством главного судьи Айбека Букенова определяла в 16-ти весовых категориях.

Больше всего медалей на счету сборной областного центра - 15 (9 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые). Вторыми по количеству завоеванных наград стали боксеры Рудного, но всего один из них дошел до финала и стал серебряным призером, а остальные завоевали бронзовые медали. А второй в неофициальном медальном зачете стала сборная Житикары, в активе которой 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Также семь призовых мест на счету молодых боксеров Карабалыкского района, завоевавших одну золотую, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. По одному чемпионскому титулу в активе сборной Аркалыка, представители которого кроме «золота» завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, а также сборных Федоровского и Джангельдинского районов, по три боксера от которых дощли до финала.

Лучшим боксером турнира первенства Костанайской области среди старших юношей был признан Мухамбет Кунурбаев из Житикары. Специальным призом отмечен и костанаец Дидар Утешев.

Все победители и призеры завершившегося первенства награждены медалями, кубками, грамотами и ценными призами.

По словам старшего тренера юношеской сборной Костанайской области по боксу Жаната МАХАМБЕТОВА, полуфинальные и финальные бои показали, что в области есть очень перспективные молодые боксеры, которым вполне по силам побороться за самые высокие призовые места в юношеском чемпионате Казахстана и пробиться в состав сборной республики среди юношей.

- В прошлом году костанаец Дидар Утешев и житикаринец Мухамбет Кунурбаев уже становились победителями зонального первенства. Также в своем активе победы на республиканском уровне имеет и еще один представитель Житикары Азамат Абдрашев. Они и еще многие сегодняшние призеры могут добиться успеха на зональном первенстве. А отправятся в Атбасар финалисты первенства области, - подчеркнул Махамбетов.

В ноябре в Костанае под эгидой Казахстанской федерации бокса состоятся два представительных турнира. С 1 по 5 ноября в Костанае в школе бокса пройдет международный турнир по боксу среди мужчин, посвященный памяти тренеров Валерия Никулина, Вадима Гравицкого, Мурсала Тажмакина, Виталия Левшина, Антона Кима и Сергея Скрипника. И там же с 1 по 18 ноября пройдут бои открытого республиканского турнира по боксу среди старших юношей, посвященного памяти трехкратного чемпиона СССР, бронзового призера чемпионата Европы и Кубка мира, победителя Кубка Европы, серебряного призера чемпионата мира, бронзового призера XXIV Олимпийских игр в Сеуле, заслуженного мастера спорта, почетного гражданина Костаная Александра Мирошниченко.