Житель областного центра со звучным именем Александр Македонский был задержан полицией 30 сентября. Проводится расследование по фактам совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. Санкция ст. 190 ч. 4 УК РК предусматривает до 10 лет лишения свободы. В полиции сообщили, что он подозревается в хищении денежных средств в размере 115 млн тенге.

Фото пресс-службы департамента полиции

Как рассказал «НГ» один из потерпевших Руслан ШАРИПОВ (по его просьбе мы изменили фамилию и имя), в апреле 2022 года он сдал в аренду Македонскому свой автомобиль. Арендатор платил прилежно, со временем мужчины подружились.

- Он создал видимость того, что обеспеченный человек: сразу заплатил 250 000 тенге за аренду, не стал торговаться, - вспоминает Руслан. - Уже в мае предложил мне встретиться в кафе и обсудить одно предложение. Когда мы встретились, он стал звонить каким-то людям. Я слышал, что у него спрашивали про поставки угля. Он сказал мне, что поставки идут человеку в Англию, с которым он сейчас и говорит по телефону. Все было очень натурально, и я поверил. Он рассказывал, что можно выгодно торговать углем, предложил мне открыть свою компанию, обещал помочь с бизнесом. Говорил, что, если я ему дам 5 млн тенге, мы сможем превратить их в 500 млн!

Александр знакомил Руслана со своими родными и близкими, они постоянно переписывались в WhatsApp.

- В августе он сыграл свою свадьбу, где, как я узнал позже, часть гостей были обманутые им люди. Пригласил и меня, настолько я ему доверял! Я понял, что он пользовался тем, что нашим людям не хватает внимания, - делает вывод Шарипов. - А Македонский всем интересовался, он называл меня братом. В итоге в июне я отдал ему 12 млн тенге. Он хорошо знает психологию людей, не навязывался, делал так, чтобы я сам захотел отдать ему деньги. Я не знаю, как у него это получалось! В итоге у меня даже выработалось сочувствие к нему, я не понимал, что меня обманули, это был стокгольмский синдром (психологическая реакция, при которой жертва начинает сочувствовать своему похитителю или насильнику - «НГ») - я стал защищать его!

В июле Руслан начал понимать, что его обманывают. Македонский обещал, что в начале августа они полетят в Швейцарию, чтобы обналичить деньги. Даже показал, что купил билеты. Но в августе они так никуда и не полетели. Шарипов каждый день писал ему, Македонский обещал, что в скором времени. В конце августа Руслан попытался подать заявление в полицию, но тогда ему отказали - состава преступления не увидели, это гражданско-правовые отношения, так что посоветовали обратиться в суд. Потом познакомился с другими обманутыми (Македонский ранее рассказывал о них Руслану, говорил, что это его друзья). Они решили написать коллективное заявление в полицию, что и сделали 6 сентября.

- Мы все верили в сказки, думали, что сможем без труда заработать огромные деньги! - говорит Руслан. - Потом я узнал, что Александр уже был судим за мошенничество. Как я понял, в начале 2000-х он занимался продажей талонов на бензин. Тюрьма его не перевоспитала, а сделала еще матерее. Он опасен для общества, его нужно срочно изолировать! Интересно, что он очень открытый человек, я бы никогда не подумал, что это мошенник!

По подсчетам Шарипова, всего Македонский обманул около 15 человек. Причем только у троих мужчин сумма ущерба составляет 130 млн тенге. В конце сентября потерпевшие обратились в городскую прокуратуру с жалобой на бездействие полиции, после этого следователя наконец-то назначили. 4 октября подозреваемого задержали.

В пресс-службе ДП Костанайской области 12 октября сообщили, что в полицию обращалась 50-летняя жительница Костаная. Ее муж отбывал срок в колонии, там познакомился с Македонским. На свободе тот предложил супругам вести с ним бизнес на угле. Так как муж ему очень доверял, потерпевшие отдали 1,3 млн тенге. Общая сумма ущерба супругов - около 80 млн тенге.

- Подозреваемый скрывался. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение и задержали, - сообщил следователь управления полиции Костаная Даулет БАТЫРХАНОВ. - В настоящее время он арестован и находится в Костанайском СИЗО.