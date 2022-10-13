«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Андрей СКИБА
Житель областного центра со звучным именем Александр Македонский был задержан полицией 30 сентября. Проводится расследование по фактам совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. Санкция ст. 190 ч. 4 УК РК предусматривает до 10 лет лишения свободы. В полиции сообщили, что он подозревается в хищении денежных средств в размере 115 млн тенге.
Фото пресс-службы департамента полиции
Как рассказал «НГ» один из потерпевших Руслан ШАРИПОВ (по его просьбе мы изменили фамилию и имя), в апреле 2022 года он сдал в аренду Македонскому свой автомобиль. Арендатор платил прилежно, со временем мужчины подружились.
- Он создал видимость того, что обеспеченный человек: сразу заплатил 250 000 тенге за аренду, не стал торговаться, - вспоминает Руслан. - Уже в мае предложил мне встретиться в кафе и обсудить одно предложение. Когда мы встретились, он стал звонить каким-то людям. Я слышал, что у него спрашивали про поставки угля. Он сказал мне, что поставки идут человеку в Англию, с которым он сейчас и говорит по телефону. Все было очень натурально, и я поверил. Он рассказывал, что можно выгодно торговать углем, предложил мне открыть свою компанию, обещал помочь с бизнесом. Говорил, что, если я ему дам 5 млн тенге, мы сможем превратить их в 500 млн!
Александр знакомил Руслана со своими родными и близкими, они постоянно переписывались в WhatsApp.
- В августе он сыграл свою свадьбу, где, как я узнал позже, часть гостей были обманутые им люди. Пригласил и меня, настолько я ему доверял! Я понял, что он пользовался тем, что нашим людям не хватает внимания, - делает вывод Шарипов. - А Македонский всем интересовался, он называл меня братом. В итоге в июне я отдал ему 12 млн тенге. Он хорошо знает психологию людей, не навязывался, делал так, чтобы я сам захотел отдать ему деньги. Я не знаю, как у него это получалось! В итоге у меня даже выработалось сочувствие к нему, я не понимал, что меня обманули, это был стокгольмский синдром (психологическая реакция, при которой жертва начинает сочувствовать своему похитителю или насильнику - «НГ») - я стал защищать его!
В июле Руслан начал понимать, что его обманывают. Македонский обещал, что в начале августа они полетят в Швейцарию, чтобы обналичить деньги. Даже показал, что купил билеты. Но в августе они так никуда и не полетели. Шарипов каждый день писал ему, Македонский обещал, что в скором времени. В конце августа Руслан попытался подать заявление в полицию, но тогда ему отказали - состава преступления не увидели, это гражданско-правовые отношения, так что посоветовали обратиться в суд. Потом познакомился с другими обманутыми (Македонский ранее рассказывал о них Руслану, говорил, что это его друзья). Они решили написать коллективное заявление в полицию, что и сделали 6 сентября.
- Мы все верили в сказки, думали, что сможем без труда заработать огромные деньги! - говорит Руслан. - Потом я узнал, что Александр уже был судим за мошенничество. Как я понял, в начале 2000-х он занимался продажей талонов на бензин. Тюрьма его не перевоспитала, а сделала еще матерее. Он опасен для общества, его нужно срочно изолировать! Интересно, что он очень открытый человек, я бы никогда не подумал, что это мошенник!
По подсчетам Шарипова, всего Македонский обманул около 15 человек. Причем только у троих мужчин сумма ущерба составляет 130 млн тенге. В конце сентября потерпевшие обратились в городскую прокуратуру с жалобой на бездействие полиции, после этого следователя наконец-то назначили. 4 октября подозреваемого задержали.
В пресс-службе ДП Костанайской области 12 октября сообщили, что в полицию обращалась 50-летняя жительница Костаная. Ее муж отбывал срок в колонии, там познакомился с Македонским. На свободе тот предложил супругам вести с ним бизнес на угле. Так как муж ему очень доверял, потерпевшие отдали 1,3 млн тенге. Общая сумма ущерба супругов - около 80 млн тенге.
- Подозреваемый скрывался. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение и задержали, - сообщил следователь управления полиции Костаная Даулет БАТЫРХАНОВ. - В настоящее время он арестован и находится в Костанайском СИЗО.
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