В суде № 2 Костаная продолжается слушание «картофельного» дела. Подсудимому Сабыржану Килыбаеву предъявлено обвинение по ст. 190 (ч. 4 п. 2) УК РК «мошенничество в особо крупном размере». На кону 96 млн тенге субсидий, полученных преступным путем за так и не поставленные никому семена картофеля. Поставка была легализована через электронную платформу Qoldau, для чего требовалось у КХ и ТОО как минимум выудить электронную цифровую подпись.

Свидетель представлял в суде многочисленное сообщество посредников

К непосредственным разработчикам и реализаторам криминальной схемы крестьян и директоров ТОО подводили длинные цепочки посредников, которые, изучая доказательства по делу, уже на нескольких заседаниях исследует суд.

11 октября показания давал Муратбек Кужеков. На вопрос судьи о роде занятий он ответил: «Консалтинг». Оказалось, что под этим солидным словом подразумевается «поиск инвесторов для бизнесов, у которых проблемы, и помощь в продаже таких хозяйств, переуступке прав землепользования». Из пояснений Кужекова получалось, что как раз через него и таких, как он, заключались договоры на несуществующую картошку, а также передавались ЭЦП.

Он сам был посредник, которого главы двух хозяйств (из Тарановского района нашей области и карагандинское) просили продать проблемные ТОО, деньги были нужны как можно быстрее.

- С другой стороны, со стороны инвестора, тоже был посредник - Кулян, мы с ней познакомились на каком-то бизнес-форуме, - рассказывал Кужеков, - она сказала, есть человек, который профинансирует посевные работы. Я решил со знакомым, что на землях моих клиентов для начала сами посеемся.

Но выяснилось, что хозяйства не введены в информационную систему, а «инвестору» требовалось, чтобы они находились в этой системе, передала Кулян. Так возникла потребность в передаче их ЭЦП и ряда документов.

В итоге все это было передано, хотя Кужеков отметил, что клиенты к этому поначалу отнеслись с недоверием, осторожничали. «Инвестор» как-то замолчал, Кулян тоже. А напрямую выходить на денежного человека было невозможно.

- У нас, посредников, это не принято, - говорил свидетель, - стараемся, чтобы информация о клиентах не распространялась, тихо чтобы все. Один из клиентов, Конуров, прямо меня спрашивал - не обманут. Я говорил, что только посредник, мне ничего не раскрывают.

В итоге сам он на проблемных землях ничего не посеял, ибо деньги не подоспели. Но позже «инвестор» прислал хозяевам по миллиону, чтобы успокоились. А Кулян передала, что «инвестора» не интересует, кто и что будет возделывать, но надо договоры, что сажали картофель. Он за договоры получил по 100 тысяч, свой процент. Ничего криминального не совершил.

Фото Галины КАТКОВОЙ