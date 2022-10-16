Никто не отрицает значение инноваций и цифровизации, но и не надо делать вид, что у нас тут все в порядке

28 сентября 2022 года президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в пленарном заседании международного технологического форума DigitaI Bridge 2022. В своем выступлении он сказал, что Казахстан входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН, опережая многие развитые страны.

- Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 документов, - продолжил президент.

Ни больше ни меньше. Куда этим Америкам и Европам до нас. Мы впереди планеты всей. И это несмотря на то, что Казахстан,всего пару лет назад занимал 77-е место в Глобальном инновационном индексе. Россия была на 47 месте, Беларусь - 64-м, Армения - 61-м, Монголия - 58-м, Иран - 67-м, Ямайка - 72-м, Панама - 73-м. Как тут не вспомнить народную присказку: «Если тебя никто не догоняет, значит, ты безнадежно отстал».

Что это - незнание реальной жизни, президента ввели в заблуждение или обыкновенная хвастливость, о которой говорил еще Абай? Говорить о хвастливости Токаева я не могу - он сам как-то сказал, что эти слова Абая актуальны и на сегодняшний день.

С утверждением, что нам не надо иметь при себе удостоверение личности, видимо никто не согласится. Да без этого документа и шагу не сделаешь. Попробуйте получить в банке перевод или на почте грошовую бандероль без удостоверения. Зная, как наши министры держатся за портфели, можно смело предположить, что Токаева ввели в заблуждение чиновники от цифровизации. И делают они это не раз, чтобы польстить вышестоящему руководству. А лесть - не что иное, как утонченная ложь.

Я по наивности думал, что назарбаевское время лжи и лести прошло. Видимо ошибся. Чего только стоят их заявления: создание центра цифровых компетенций за 1 млрд тенге, или сообщение, что добавочная стоимость казахстанской продукции, за счет цифровизации может превысить 2 трлн тенге. Правда, для этого, помимо 109 млрд тенге, вложенных в программу «Цифровой Казахстан», необходимо еще 169 млрд, и тогда к 2025 году будет создана эта добавочная стоимость.

Дальше больше. Было заявлено, что за счет цифровизации страна получила эффект - 600 млрд тенге. Где эти миллиарды, не уточняется.

Больше того, из-за казахстанской цифровизации аграрии только Костанайской области в 2019 году не смогли получить около 300 млн тенге субсидий. Просто не удалось зайти на какой-то сайт и все потеряли. Во многих селах нет связи, не говоря об интернете, а их толкают в цифровизацию. А министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности намерено вдвое увеличить урожайность и экспорт сельхозпродукции за счет информационных технологий. Опять смешим весь мир.

«О как много великих мыслей, производящих мыльный пузырь», - говорил Ницше. Никто не отрицает значение инноваций и цифровизации, но и не надо делать вид, что у нас тут все в порядке. Бесчисленные сбои в ЦОНах, в поликлиниках и так далее, где нам часто говорят - то программа зависла, то компьютер не открывается. Видимо, все-таки мы не находимся впереди самых оцифрованных государств ООН. И как можно мечтать заработать на экспорте IT-услуг 80 млрд тенге, если у нас львиная доля программного обеспечения импортная?

Ну а с удостоверениями, я думаю, можно прямо сказать, что президент нас, и не только нас, обманул. А если в государстве не будут верить его главе, это страшное дело.