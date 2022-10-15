В конце прошлой недели Костанай посетил глава могущественного ведомства, министерства внутренних дел Марат Ахметжанов. У нас время от времени случаются такие визиты, хотя приезд министра внутренних дел на моей памяти первый.

И уж он точно первый по формату. Ведь его подчиненные могли доказать свою преданность, введя особый режим движения, расставив загадочно молчаливых омоновцев на каждом перекрестке. Могли, но не сделали. Предполагаю, шеф запретил. И правильно сделал, потому что уважение к гостю не в этих снобистских мерах, а в конкретных намерениях, с которыми пожаловал генерал-лейтенант со свитой. А он хотел доложить собравшимся в «Жастар сарайы» о состоянии дел в ведомстве и узнать о проблемах рядовых костанайцев с местными полицейскими, хотя их в зале оказалось не так уж много. В основном здесь задолго до начала встречи присели люди, прикрывшие погоны штатскими костюмами.

Часовой доклад гостя был доступен для понимания, изобиловал цифрами, неминуемо подводящими к мысли, что в ведомстве происходят качественные изменения, хотя правоту этих заявлений должно подтвердить ближайшее время.

Затем пришло время вопросов. Были вопросы по существу, были домашние заготовки, в том числе и панегирики местной полиции. Интересна реакция генерала на некоторые выступления. Вот одна из них: «Уважаемый, я битый час распинался перед вами, а вы об этом сейчас спрашиваете!» Или бабуля пожаловалась, что у них в переулке нет освещения, гость заулыбался: «Да, конечно, эту проблему может решить только министр!» Зал шутку оценил. Так продолжалось около часа. И, когда у микрофона оставалось три человека, встал Токтарбай Кадамбаев (кто не в курсе, экс-аким области), произнес слова благодарности гостю. Подготовленная публика встала, как по команде, и дружно покинула зал. Правда, оргработники пригласили людей с вопросами на личный прием к министру на 2-м этаже.

За полчаса до начала встречи ко мне подошел незнакомый мужик и попросил пройти на беседу с генералом. Я с удовольствием рванул всед за ним и вышел на генерала, но не министра, а его зама по следствию Сармана Абилова. Получасовая беседа получилась, на мой взгляд, обоюдно полезной. Правда, мне и сейчас неизвестно, кто ее организовал и с каким подтекстом. Но ряд проблемных тем были озвучены и уплыли в Астану. Надеюсь, они помогут силовикам скорректировать отношения с населением, очистить свои ряды от мздоимцев, коими сегодня переполнен личный состав и которые пришли в органы решать личные проблемы, как правило, финансовые.

Ведь в народе по-прежнему живет анекдот о гаишнике, который устроился на работу, получил полосатую палку и пропал из поля зрения коллег. Через два месяца кто-то столкнулся с ним на улице и поинтересовался, почему сотрудник не заходит за зарплатой. Новичок искренне удивился: «Как, здесь еще и зарплату дают?» В этой шутке, как общеизвестно, лишь малая доля шутки, и таких сотрудников пруд пруди в ведомстве. Не случайно время от времени его сотрясают коррупционные скандалы и судебные дела. Удивляться здесь не приходится, эта система создавалась все 30 лет ханства Назарбаева, она вошла в кровь и плоть «слуг народа» и в один день и даже год ее не искоренить. Но приступать к поголовной зачистке просто необходимо, иначе не видать нам нового Казахстана.