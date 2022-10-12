Срок выплат пособия по уходу за ребенком в Казахстане предложили продлить до трех лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутаты фракции Народной партии Казахстана предложили принять национальный проект "Инвестиции в развитие материнства и детства".

Запрос депутатов на имя премьер-министра Алихана Смаилова зачитала Айжан Скакова.

"Реального решения в виде национальной стратегии или программы искоренения детской бедности нет. Между тем цифры остаются пугающими: фактически по-прежнему миллион казахстанских детей пребывает в бедности. Это каждый шестой ребенок в стране. Это сухие цифры ЮНИСЕФ, так и не оспоренные государственными органами. Но за сухими цифрами стоит миллион жизней маленьких казахстанцев", - заявила она.

Как отметила Скакова, хотя по инициативе Президента и была запущена новая программа "Национальный фонд - детям", у правительства пока нет стратегического видения и новых подходов для реализации такого рода проектов по коренному улучшению социального положения детей.

"Поддержка в виде выплаты пособий важна по умолчанию, она обеспечивает базовые потребности и является не единственной и не вполне достаточной мерой социальной защиты детства", - сказала она.

В заключение депутат призвала:

Объявить национальным приоритетом развитие материнства и детства. Принять соответствующий национальный проект "Инвестиции в развитие материнства и детства";

Первым этапом этого проекта должна стать национальная программа по искоренению детской бедности;

Продлить оплачиваемый период ухода за ребенком до 3 лет ;

; Ввести универсальное детское пособие до 18 лет как безусловную поддержку всех детей;

как безусловную поддержку всех детей; Разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка;

Доработать программу финансирования детских спортивных секций ArtSport и принять меры по скорейшему восстановлению.

Напомним, Президент в своем Послании поручил увеличить период выплат по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2023 года.

Также Токаев выдвинул инициативу отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.